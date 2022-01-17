Gündem İBBnin sitesinde Ayasofya hala müze olarak gösteriliyor
İSTANBUL

İBB'nin sitesinde Ayasofya hala 'müze' olarak gösteriliyor

İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra yeniden camiye dönüştürülmüştü. Ancak şehre dair görüntülere yer verilen İBB'nin "İstanbul'u Seyret" isimli sitesinde, Ayasofya hala müze olarak gösteriliyor. Sayfada yer alan fotoğraflar da Ayasofya'nın müze olduğu dönemden kalma.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBnin sitesinde Ayasofya hala müze olarak gösteriliyor
Ayasofya Camii

İstanbul’un fethinin sembolü, 1931’de ibadete kapatılan Ayasofya’dan 89 yıl sonra yeniden ezan sesi yükselmişti. Ayasofya, 2020 yılının yazında Danıştay'ın Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle yeniden camiye dönüştürülmüştü.

İBB'NİN SİTESİNDE DEĞİŞTİRİLMEDİ

Aradan geçen 2 yıla rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sitesinde Ayasofya'ya halen müze olarak yer veriliyor.

İBB'ye bağlı İstanbul'u Seyret isimli, fotoğraflara, turistik kameralara ve şehir haritasına yer verilen sitede, 'Ayasofya Müzesi' başlığı halen değiştirilmedi.

Sayfada yer verilen fotoğraflar da Ayasofya'nın müze olduğu dönemden kalma.

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