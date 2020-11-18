İBB'ye 600 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi

İBB Meclisi'nin kasım ayı dördüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

GÜNDEM İBB'nin söktüğü dikey bahçeleri talep eden Balıkesir Belediyesi'ne skandal yanıt: Stresten öldüler

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün başkanlık makamına yazdığı yazı ile Meclis'ten 1 milyar 906 milyon TL iç borçlanma yetkisi talep edildi.

Oy birliği ile karar verildi

Plan ve Bütçe Komisyonu ise istenen meblağa karşılık 300 milyon TL tutarında iç borç yapılabilmesi için yetki verilmesi yönünde görüş bildirdi.

GÜNDEM İBB basın kanunu çiğnedi: Kitaplarda mecburi olan sayfaları giyotin ile kestiler

Yapılan oylamalarda İBB'ye oy birliği ile toplam 600 milyon TL iç borçlanma yetkisi verildi.