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Gündem İBBye 600 milyon TLye kadar borçlanma yetkisi
İSTANBUL

İBB'ye 600 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, acil ihtiyaçların karşılanması için İBB'ye 600 milyon TL iç borçlanma yetkisi verdi.

Haber Merkezi AA
İBB
İBB

İBB Meclisi'nin kasım ayı dördüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

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Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün başkanlık makamına yazdığı yazı ile Meclis'ten 1 milyar 906 milyon TL iç borçlanma yetkisi talep edildi.

Oy birliği ile karar verildi

Plan ve Bütçe Komisyonu ise istenen meblağa karşılık 300 milyon TL tutarında iç borç yapılabilmesi için yetki verilmesi yönünde görüş bildirdi.

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Yapılan oylamalarda İBB'ye oy birliği ile toplam 600 milyon TL iç borçlanma yetkisi verildi.

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