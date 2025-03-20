İBB'ye terör ve yolsuzluk operasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmalarında operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı çıkarttı. İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Diğer 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

PKK’LILAR İŞE ALINDI

Terör soruşturması, PKK/KCK tarafından metropollerde etkinliği arttırmak için 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hayata geçirdiği kent uzlaşısına dayandırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'kent uzlaşısı' temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yaptığı, CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ve atanan belediye başkan yardımcılarının terör örgütü ile iltisaklı oldukları kaydedildi. İmamoğlu, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Spectrum düşünce kuruluşu sahibi PKK firarisi Azad Barış ile şirketin örgüte eleman kazandıran idari işler koordinatörü Hunav Altun’un iştirak halinde 'kent uzlaşısı' içinde yer aldıkları belirtildi. İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/sempatizanlarının işe alındığı ifade edilen açıklamada, “İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte, yerel seçimde belediye meclis üyesi listelerinin kendi onayıyla belirlendiği de nazara alındığında, kent uzlaşısına bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işlediği anlaşılmaktadır” denildi.

BELEDİYE PARALARI ŞİRKETE

İBB’ye yönelik diğer “örgütlü suç” soruşturmasının temelinde ise CHP İstanbul il binası alınırken çekilen para kulesi görüntüleri var. Soruşturmada İmamoğlu suç örgütü elebaşı olarak geçiyor. Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Ertan’ın başını çektiği şüpheliler ise örgüt yöneticisi konumunda. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yanında bulunan kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra iştiraklerin başına getirdiği, kendi alt yapılanmalarını oluşturan şüphelilerin usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü şekilde işledikleri belirtiliyor. Örgüt üyelerinin İBB iştiraki Medya AŞ ve Kültür AŞ ihalelerini yüksek teklif verip aldıkları, işlerin çoğunu tamamlamadığı, bir kısmının hayali işler olduğu ve naylon faturayla para akladıkları öğrenildi. Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ ve İSFALT’tan ihale alan örgüt üyelerinin avans ödemeleriyle İmamoğlu'na ait inşaat ya da şirketlere para aktarıp mal devri yaptıkları tespit edildi. İBB’den açık ihaleyle iş alan şirketlere ödeme yapılmadığı, tehdit yoluyla para alındıktan sonra ödeme yapıldığı, birçok iş yerinden rüşvet istendiği, kabul etmeyenler hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı delillerle ortaya konuldu. Ayrıca İstanbulluların kişisel verilerinin de hukuka aykırı şekilde elde edildiği belirlendi.

İmamoğlu gözaltında

İmamoğlu'nun Sarıyer'de bulunan konutunun çevresinde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. Ardından İmamoğlu'nun konutunda arama yapıldı. Gözaltına alınmadan önce evinde elbiselerini giyinirken görüntü paylaşan İmamoğlu, “16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığdılar. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız” dedi.















