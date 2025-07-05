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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şüpheli tahliye edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şüpheli tahliye edildi

14:085/07/2025, Cumartesi
AA
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Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ziya Gökmen Togay, iş insanları İhsan Mengir ve Yücel Mengir ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ziya Gökmen Togay, iş insanları İhsan Mengir ve Yücel Mengir ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ile iş insanları İhsan Mengir ve Yücel Mengir, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.


Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ziya Gökmen Togay, iş insanları İhsan Mengir ve Yücel Mengir etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi.

Üç şüpheli, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.



#İBB yolsuzluk
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