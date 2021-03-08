Gündem İbrahim Kalın S-400ler NATO sistemine entegre edilmeyecek
POLİTİKA

İbrahim Kalın: S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin S-400 kararını bir gecede almadığını belirterek, S-400'ün NATO sistemine entegre edilmeyeceğini söyledi. Kalın, bölgesel barış ve istikrar için Mısır ve diğer Körfez ülkeleriyle yeni bir sayfa açılabileceğini aktardı.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Bloomberg ile bir mülakat gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin S-400 alımından, AB, ABD ve Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerine kadar birçok konuda değerlendirmede bulundu. Kalın'ın mesajları şöyle:

"Biden yönetimi YPG'ye desteği sürdürecek gibi görünüyor"

ABD yönetimi Obama döneminde başlayan ve Trump yönetimiyle devam eden YPG’ye destek politikasını devam ettirecek gibi görünüyor. Biz de PYD/YPG’ye verilen desteğin durdurulması gerektiğini, çünkü bunun ikili ilişkilerimizi bozduğunu söylemeye devam edeceğiz.

"ABD ile ayrıştığımız konularda ilerleme yok"

Türkiye ve ABD’yi bölen en temel 3 konu; ABD’nin PYD/YPG’ye verdiği destek, S-400’ler ve CAATSA yaptırımları. Ayrıca FETÖ elebaşının ABD’de kalmasına izin verilmesi. Ne yazık ki şu ana kadar bu konularda herhangi bir ilerleme olduğunu ve adım atıldığını görmedik. Bu sorunlar, bizim milli güvenlik endişelerimizin kalbini oluşturuyor.

"S-400 kararı bir gecede alınmadı"

S-400 kararı Türkiye’de bir gecede alınmadı. Uzun bir sürecin sonucuydu. Suriye savaşının ortasında ABD’nin birden bire Patriot bataryalarını çekmesi bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Elimizdeki S-400’ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek ve böylece NATO savunma sistemine bir tehdit oluşturacak pozisyonda da olmayacaklar. İkinci S-400 paketiyle ilgili süreç devam ediyor ve hepsi aynı sürecin parçası.

"ABD Pakistan'a helikopter satışımızı engelledi"

ABD, Pakistan’a yapmayı planladığımız savaş helikopteri satışını engelledi. Bu muhtemelen söz konusu ihalenin Çin’e gitmesine neden olacak ve burada kaybeden ABD olacak. ABD ile ilişkimiz, birbirimizi karşılıklı olarak güçlendirebileceğimiz ve ortak sorunları veya endişeleri birlikte ele alabileceğimiz çok yapıcı bir şekilde işleyebilir.

"Mısır'la yeni bir sayfa açılabilir"

Mısır’la Doğu Akdeniz, Libya ve dünyanın unutmuş gibi göründüğü Filistin meselesinde işbirliği yapmak istiyor ve ikili ilişkilerimizi görüşmek istiyoruz. Eğer karşılıklı olarak yapıcı adımlar atabilirsek, bu tür bir ortaklık, bölgede tansiyonu düşürmeye ve Kuzey Afrika’dan Doğu Akdeniz’e kadar bölgenin istikrara kavuşmasına yardımcı olabilir. Mısır, halen Arap dünyasının beyni ve kalbi. Mısır ve diğer Körfez ülkeleriyle bölgesel barış ve istikrar için yeni bir sayfa açılabilir.

"AB ile ilişkilerimizin ilerlemesini istiyoruz"

AB ile çok yapıcı bir momentum yakaladık ve ilişkilerimizin daha da ilerlemesini istiyoruz. Bizim ajandamızda Yunanlılarla yaptığımız istikşafi görüşmelerden daha büyük konular var. 18 Mart’ta 5. yılını dolduracak olan göç anlaşmasının yenilenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesi gibi. Bütün bunlar bize önümüze ilişkilerimizi canlandırmak için yeni bir yol haritası sunuyor. Biz bütün bu alanlarda ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyoruz. Bazı üye ülkeler Türkiye’ye karşı daha sert bir tutum takınılmasını istiyor ancak, AB üyeliğini böyle bir amaç için Türkiye’ye karşı kullanmak doğru değil. Aklı selim AB ülkeleri de bunun olmasına izin vermeyeceklerdir.

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