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POLİTİKA

İbrahim Kalın 'Türkiye elinden geleni yapıyor' diyerek duyurdu: Rusya-Ukrayna arasında barış antlaşması mümkün

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeye hazır olduğunu vurgulayan Kalın, "Şimdi ihtiyacımız olan şey, Putin ve Zelenskiy arasında stratejik düzeyde bir toplantı." diye konuştu. Kalın, Putin'in bire bir görüşmeye hazır olmadığını da söyleyerek, "Türkiye bu toplantıya olanak sağlamaya hazır." dedi. Türkiye'nin elinden geleni yaptığını vurgulayan Kalın, 'bir barış antlaşmasının mümkün olabileceğine' işaret etti.

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Haber Merkezi Diğer
İbrahim Kalın Türkiye elinden geleni yapıyor diyerek duyurdu: Rusya-Ukrayna arasında barış antlaşması mümkün
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 25'inci gününe girdi. Başkent Kiev dahil birçok kenti kuşatan Rus güçleri, ilerleyişini yavaşlattı.Müzakere görüşmelerinden henüz resmi bir sonuç çıkmasa da taraflar taleplerini birbirlerine birçok kez iletti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ileUkrayna arasında bir barış antlaşmasının 'mümkün' olabileceğine işaret etti.

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"PUTİN GÖRÜŞMEYE HAZIR DEĞİL"

Kalın, "Antlaşma mümkün ama ne zaman ve nasıl? Asıl soru bu. Bir noktada olması gerekecek. Bu noktada nihai bir yazılı antlaşma olmamasına rağmen müzakere ekipleri giderek daha da birbirine yakınlaşıyor. İşlerine devam ettikçe ve konumlarını birbirlerine yaklaştırdıkça iki liderin görüşme ihtimalinin artacağını düşünüyorum. Çünkü kalıcı barış anlaşması, kalıcı ateşkes ancak bu stratejik düzeydeki toplantıyla sağlanabilir." diye konuştu.

Euronews'in aktardığına göre; Kalın, Zelenskiy'nin görüşmeye hazır olduğunu ancak Putin'in, liderler düzeyinde bir toplantı için iki taraf arasındaki görüşmelerin henüz istenilen noktaya gelmediğini düşündüğünü belirtti.

"PUTİN, ZELENSKİY YERİNE BİRİNİ KOYMA FİKRİNDEN VAZGEÇTİ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Putin'in Zelenskiy'nin yerine Moskova yanlısı birini koyma fikrinden vazgeçtiğini ve sevse de sevmese de Zelenskiy'yi Ukrayna halkının lideri olduğu gerçeğini kabul ettiği belirtti.

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"SAVAŞI SONLANDIRACAK OLAN PUTİN"

Kalın'ın diğer açıklamaları şöyle:

"Bir noktada barış antlaşması olacak. Elbette hepimiz bunun bir an önce olmasını istiyoruz, ancak muhtemelen Putin, görüşme sırasında güçlü bir konumda olmak istiyor ve askeri kayıplar ya da ekonomik yaptırımlarla zayıflamış görünmek istemiyor.

Her ne kadar biz Rus işgalini reddediyor olsak da, Rusların itirazlarına da kulak verilmeli. Çünkü bu savaştan sonra Rusya ile Batı bloku arasında yeni bir güvenlik sistemi kurulacak.

Elbette burada daha büyük sorumluluk Rusya'ya düşüyor ancak günün sonunda bu savaşı sonlandıracak olan Başkan Putin. Bunu ne zaman yapmak isteyecek bilmiyorum. Ama bence o yönde ilerliyoruz."

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