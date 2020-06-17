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Gündem İbrahim Kalın Terörü yerinde bitirmek ve teröristlerin inlerine girmek için Pençe Kaplan Harekatı devam ediyor
POLİTİKA

İbrahim Kalın'dan Pençe Kaplan Harekatı açıklaması.

İbrahim Kalın: Terörü yerinde bitirmek ve teröristlerin inlerine girmek için 'Pençe Kaplan Harekatı' devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan Harekatına ilişkin mesaj yayımladı. Kalın, "Terörü yerinde bitirmek ve teröristlerin inlerine girmek için 'Pençe Kaplan Harekatı' tüm süratiyle devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kuzey Irak'ta devam eden harekata ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

  • Kalın, "Terörü yerinde bitirmek ve teröristlerin inlerine girmek için 'Pençe Kaplan' harekatı tüm süratiyle devam ediyor. Türkiye devleti ve milleti, terörün her türüne ve destekçilerine karşı mücadele etmekte tam bir kararlılık içindedir. Aksini düşünenler hüsrana uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.

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Pençe-Kartal Harekatı'nın şifreleri: TSK-MİT koordinasyonu PKK'nın korkulu rüyası oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gerçekleştirdiği dev askeri tatbikatın üzerinden 72 saat geçmemişken, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine ağır darbeler vurdu. PKK'nın çok geniş bir coğrafyaya yayılan karargahları, silah depoları ve barınma yerleri imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı arasındaki derin koordinasyon örgütün korkulu rüyası olurken, düzenlenen harekat dost ve düşman ülkelere adeta mesaj niteliğinde.


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