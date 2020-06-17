İbrahim Kalın'dan Pençe Kaplan Harekatı açıklaması. İbrahim Kalın: Terörü yerinde bitirmek ve teröristlerin inlerine girmek için 'Pençe Kaplan Harekatı' devam ediyor Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan Harekatına ilişkin mesaj yayımladı. Kalın, "Terörü yerinde bitirmek ve teröristlerin inlerine girmek için 'Pençe Kaplan Harekatı' tüm süratiyle devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi 17 Haziran 2020, 09:10 Son Güncelleme: 17 Haziran 2020, 16:28 DHA