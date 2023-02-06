İbre Buldan’dan yana: HDP bu hafta adayını açıklamayı planlıyor

6’lı Masa’nın dışında kalan HDP bu hafta adayını açıklamayı planlıyor. HDP'nin 'Demokratik Cumhuriyet Konferansı'na katılan Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerine ortak adaylık için HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı önerdiği iddia ediliyor. HDP'nin, Buldan'ın adını Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerine önerdiği ve bu fikrin büyük ölçüde benimsendiğine işaret eden HDP kaynakları, HDP'nin kendi adayı ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girme önerisine şiddetle karşı çıkan çevrelerin ikna edildiği görüşünde. Yeni Şafak’a konuşan HDP kaynakları, "Partimiz ve içinde yer aldığı ittifak, kadın ağırlıklı paydaşlardan oluşuyor. Bu nedenle HDP’nin kadın bir adayla seçimlere girmesi şaşırtıcı olmaz" dedi.