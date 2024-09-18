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İçerideki ve dışarıdaki bağlantıları araştırılıyor

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin kılıçlı korsan yemini, AK Parti MYK’da da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MYK üyelerine, “Bu mesele bize bir kere daha AK Parti’nin önemini gösterdi. Süreci sükûnetle, metanetle, kararlılıkla yürütüyoruz. Siz de aynı hassasiyette olun. İçeride, dışarıda bağlantıları var mı üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız” dediği öğrenildi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:38 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında önemli mesajlar verdi. Önceki günkü 2 saatlik toplantıda, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı korsan yemini de gündeme geldi. Erdoğan’ın MYK üyelerine, “Bu mesele bize bir kere daha AK Parti’nin önemini gösterdi. Süreci sükûnetle, metanetle, kararlılıkla yürütüyoruz. Siz de aynı hassasiyette olun. İçeride, dışarıda bağlantıları var mı üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız” dediği öğrenildi.

SLOGANLARA ÇALIŞIN

Kongre sürecine giren AK Parti son MYK’da sloganları da masaya yatırdı. Burada birçok öneri sunuldu. Tam neticeye varılmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan slogan konusunda partiye biraz daha çalışılması talimatı verdi.

FİNAL İSTANBUL’DA

Ayrıca “Türkiye Buluşmaları” adı altında toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen AK Parti, programın finalini İstanbul’da yapacak. Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek finalde İstanbul’un genel durumu istişare edilip saha gözlemlenecek. Programın kongre sürecinden önce yapılması planlanıyor. Konu AK Parti MYK’da görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a

şimdiye kadar yapılan “Türkiye Buluşmaları”nın raporları sunuldu.

BM’de gündem Gazze

Erdoğan, 14'üncü kez Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitap edecek. Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de “Geleceğin Zirvesi” ile açılacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül'de başlayacak. Erdoğan’ın konuşmasının ana gündemi Gazze olacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gündeme getirecek olan Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail'e karşı durmaya çağıracak. 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması beklenen zirvede Erdoğan birçok devlet ve hükümet başkanıyla da görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe Külliye’de

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı’nı ziyaret etti. Erdoğan Külliye'deki kabulde, Fenerbahçe yönetimini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. “Spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir ama özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar, milletçe hepimizin başarısıdır” diyen Erdoğan, gergin atmosferin geride bırakılıp futbol şöleni yaşatılması çağrısı yaptı: “Artık kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım. İçinde bulunduğumuz dönemde buna çok ihtiyacımız var. Bu konuda tüm takımlarımızdan, yöneticilerimizden ve sporcularımızdan azami hassasiyet bekliyoruz.”


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıda vesayet odaklarına geçit yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 'Bugün ülkemizde hukuk öğrenimi görmüş önemli sayıda insan, hukuk eğitimi veren fakültelerimiz var" diyen Erdoğan, "Son 22 yılda avukat, noter, hukuk eğitimi görmüş personel sayılarında kayda değer bir artış sağladık. 2002 yılında 9 bin civarında olan hakim, savcı sayımız bugün 25 bine yaklaştı' ifadelerini kullanarak adalet sistemine verdikleri önemi bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "yargıda vesayete geçit yok" diyerek, "Devletimizi FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım dikkati elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Kara Harp Okulu
#myk
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