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Arnavutköy'de arabanın içinde yanan kadın - İstanbul yerel haberleri

İçinde kadın olan arabayı yakıp kaçtı

Arnavutköy Yassı Ören yolunda bir şahıs, içerisinde bir kadının bulunduğu otomobili yaktı. Zanlı olay yerinden kaçarken, yanan otomobildeki kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi IHA
Olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi geldi.
Olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi geldi.

Olay, Arnavutköy Yassı Ören yolunda meydana geldi.

Yoldan geçen sürücüler bir şahsın otomobilini yakarak kaçtığını görerek jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, içerisinde bir kadın cesedi bulundu.

  • Olayı şahit olarak jandarmaya haber veren Necati Güngörmüş isimli sürücü "Ben arabamla geçiyordum. Baktım yolda birisi kaçıyordu, araba da yanıyordu. Yaşlı birisinin kaçtığını gördüm. İtfaiye ve jandarmayı aradım. Araba yanmıştı. İtfaiye söndürdüğünde içerisinde birinin olduğun gördüler. Yanmış vaziyetteydi" ifadelerini kullandı.

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