Gündem İçinde yolcuların olduğu minibüsün üstüne ağaç devrildi
İSTANBUL

İçinde yolcuların olduğu minibüsün üstüne ağaç devrildi

Pendik'te içerisinde yolcu bulunan minibüsün üzerine ağaç devrildi. Olayda ölen ya da olmazken, minibüste hasar meydana geldi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İçinde yolcuların olduğu minibüsün üstüne ağaç devrildi
İçinde yolcuların olduğu minibüsün üstüne ağaç devrildi.

Pendik'te içerisinde yolcu bulunan minibüsün üzerine ağaç devrildi. Olayda ölen ya da olmazken, minibüste hasar meydana geldi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI


Yeni Mahalle, Begonya Sokak’ta saat 14.00 sıralarında duraktan yolcu alarak yola çıkan Cemal Bektaş yönetimindeki 34 M 0877 plakalı yolcu minibüsünün üzerine, bina bahçesinde bulunan ağaç devrildi. Yolcular ve minibüs şoförü panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kırılarak devrilen ağacı motorlu testere ile kesip minibüsün üzerinden aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüste hasar meydana geldi. Tedbir amaçlı sokak trafiğe kapandı. Ağacın yoldan kaldırılmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı. Ağacın minibüsün üzerine devrildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"


Minibüs şoförü Cemal Bektaş, "Duraktan çıkış yapıp yolcularla birlikte seyir halinde geliyordum. Bir anda ağaç üzerimize devrildi. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Yolcular da panik oldu. Yaralı yok. Tam üzerimize düştü. Hasar ağaç kalktıktan sonra göreceğiz." dedi.

İki dev gemi Bodrumda

İki dev gemi Bodrum'da

Binlerce turist alışveriş için akın etti.
Akkuyudabüyük gün yarın

Akkuyu'da
büyük gün yarın

Türkiye'nin ilk nükleer santralinde sona yaklaşıldı.
Bunu yemezler

'Bunu yemezler'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran dönüşü önemli açıklamalar.

Ayda sadece bir kez kullanıyor

Ayda sadece bir kez kullanıyor

150 bin harcayarak yeniledi: İtalya'dan parça getirtti.

Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Üniversite Tanıtım Günleri'nde 80'den fazla devlet ve vakıf üniversitesi yer alacak.

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Sambuçem'i piyasaya sürdü.

​Son yılların en büyüğü: Alevlerle mücadelede ikinci gün...

​Merak edilen soruya uzman isimden yanıt.

Türkler en çok ne yiyor?

Türkler en çok ne yiyor?

​Lahmacunu bile geçti: İlk sırada olan ürün herkesi şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.