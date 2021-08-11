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BARTIN

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bartın'da aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş bir vatandaşımız kaybolmuştur

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın'ın Kumluca Beldesi'nde ve Sinop'un Ayancık ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel olaylarında gerekli müdahalelerin yapıldığını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bartında aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş bir vatandaşımız kaybolmuştur
Bartın'da şiddetli yağış, sel ve heyelana neden oldu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın'ın Kumluca Beldesi'nde ve Sinop'un Ayancık ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel olaylarında gerekli müdahalelerin yapıldığını bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bartın'ın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanların meydana geldiğini, bir vatandaşın da kaybolduğunu hatırlattı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sinop'un Ayancık ilçesinde de aşırı yağışların sele dönüştüğünü ve bazı binaları su bastığını belirten Çataklı, "Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir. Gelişmeleri AFAD'dan takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bir sel haberi de Sinop'ta: Her yeri su bastı çok sayıda vatandaş mahsur kaldı
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Samsun ve Sinop’ta akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak, sabah şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan dere taştı, bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Birçok araç ise sel sularına kapıldı.
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Şu an için can kaybının olmadığını ifade eden Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, “Zaviye Çayı, Aşağı köy, sanayi bölgesi ve pazar yerinde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Çalışmalarımız sürüyor” dedi.
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da aşırı yağışlar nedeniyle sele teslim olan Sinop'ta gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti. Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı.
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Samsun'un Bafra ilçesinde de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerin başlayan ve 10 dakika süren sağanak, hayatı felç etti. Yağış nedeniyle rögarlar taştı, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Eski Şube Caddesi, Gençlik Caddesi ve Beşyol mevkisinde göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Yağmurun hafiflemesiyle birlikte SASKİ ekipleri çalışma başlattı.
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Bir sel haberi de Sinop'ta: Her yeri su bastı çok sayıda vatandaş mahsur kaldı
Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. İlçe merkezindeki dere taşarken, araçlar suya kapıldı, evlerinde mahsur kalanlar için ekipler çalışma başlattı. Samsun'un Bafra ilçesinde de sağanak nedeniyle göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı, bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı.


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