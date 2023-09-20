İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Keçiören’de Gazilerle buluştu

Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara milletvekilleri Zeynep Yıldız, Kurtcan Çelebi ve Osman Gökçek, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, TÜGŞAV Başkanı Gazi Lokman Aylar, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda katılımcılara hitaben konuşan Bakan Yerlikaya, “Gazilerimiz destansı tarihimizin yaşayan abideleridir. Ülkemizin ve aziz milletimizin bekası için canlarını ortaya koyan, yürüttükleri bu mücadele sırasında gazilikle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“Şehadeti ve Gaziliği en yüce makam bilen bir milletiz”

Şehitlik ve gaziliğin Türk toplumunda kadim bir geçmişi olduğunu da vurgulayan Yerlikaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bizler şehadeti ve gaziliği en yüce makam bilen bir milletiz. Sultan Alparslan ile birlikte Anadolu'yu vatan kılan ecdadımız, nice kahramanlarımız gazilik mertebesine ulaştı. Milli Mücadele’nin en ateşten günlerinde kendisine kefen biçilen yüce millet ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek ayağa kalkmıştı. Düşman top seslerinin Ankara'dan dahi duyulduğu, 22 gün 22 gece ile Dünya Savaş tarihinin en uzun süren Meydan Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi’nde hafızalardan silmeyecek şanlı bir tarih yazılmıştır. Mustafa Kemal önderliğindeki kahraman ordumuzun o eşsiz zaferinden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından, zaferin mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ile mareşallik rütbesi tevdi edildi. Meclisimiz gazi, vatanımızı canından aziz bilip koruyan kahramanlarımız ya şehit ya gazi… Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kore'de, Kıbrıs'ta; bugün sınır boylarında, Afrin'de, El-Bab'da, Akdeniz'de ve daha birçok coğrafyada görev başında bulunanlar aynı ruhun, aynı ecdadın evlatlarıdır. Hepsine bin selam olsun.”

“Terör bitme noktasına gelmiştir”

Bakan Yerlikaya, tarih boyunca gazilik makamının vatan ve millet sevgisi ruhuyla diri kaldığını da dile getirerek, “Aramızda 73 yıl önce Kore Savaşı’na katılarak gazi olmuş büyüklerimiz bulunuyor. Kore'ye giden kahraman askerlerimizin mücadelesi üzerinden on yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir vefa ile hatırlanmaktadırlar. Aramızda 49 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Kahraman Cengiz Topel’in silah arkadaşları var. Eğer bugün Kıbrıs'ta barış ve istiklal varsa bu şehitlerimizin ve siz kahraman gazilerimizin sayesindedir. Aramızda yaklaşık 40 yıldır Cudi'de, Gabar’da, Tendürek'te aşılmaz denilen dağlarda terörle mücadele eden kahraman gazilerimiz var. Onların verdiği bu büyük mücadele sayesinde bugün terör bitme noktasına gelmiştir. Aramızda terör ve suç odaklarıyla kahramanca mücadele eden Şehit Fethi Sekin ve Şehit Hakan Telli'nin ve nice polislerimizin arkadaşları var. Sizler ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatlarısınız. Ve 15 Temmuz gecesi ay yıldızlı bayrağımızı eline alıp meydanlara koşan kahraman gazilerimiz… Sizler halkımızın iradesine, seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı o ihanet gecesini düzenleyenlerin hain planlarını yerle bir ettiniz, destan yazdınız, tarih yazdınız. Sizlerin fedakârlıkları karşısında bizlere düşen emanetlerinize, emanetlerimize sahip çıkmaktır. Milletimiz var, devletimiz payidar olduğu sürece emanetiniz başımızın tacıdır. Sayfalara sığmayacak bu büyük destanları yazan aziz kahramanlarımızın sizlere ebediyen, Allah için minnettarız. Hepinizden Allah razı olsun. Vatan uğruna, millet uğruna yüksek bir milli şuurla mücadele eden kahraman gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyor bütün gazilerimize şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“Şehit ve Gazilerimiz göklerde yıldız olarak kalacaktır”

Programa ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise Türkiye’nin dört bir yanından Keçiören’e gelen gazilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Bize bu cennet toprakları vatan yapan tüm gazilerimize ve şehitlerimize ne söylesek azdır. Vatan size minnettardır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz var olduğu sürece sizler devletimizin kitabında ve göklerde birer yıldız olarak kalmaya devam edeceksiniz. Sizleri burada ağırlamaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyorum. Bu coğrafyada yaşayan herkes şehit ve gazilerimize, onların ailelerine borçludur ve minnettardır. Sayın Bakanımıza ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımıza da programımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Milli mücadele kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim hepinizden razı olsun.” diye konuştu.

Programda yemek duasıyla birlikte davetlilere ikramlarda bulunuldu.



