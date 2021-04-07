Gündem İçişleri Bakanı Soylu açıkladı Eren-10 Operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK

​İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Eren-10 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Eren-10 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, "Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
​İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Eren-10 Operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz, Eren-10 operasyonunu sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" dedi.

Şırnak ve Siirt'te Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı
OYNAT 00:59
Şırnak ve Siirt'te Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde “EREN-10 GABAR” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.073 personel görev alıyor.


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