​İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Eren-10 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Siirt'te Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde “EREN-10 GABAR” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.073 personel görev alıyor.

