​İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Eren-10 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" dedi.
Eren-10 Operasyonu kapsamında;
Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde,
Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Kahraman evlatlarımıza tebrikler 👏
Eren-10 Operasyonu kapsamında;