İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı... Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı'' dedi.

DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...



Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı 👏🇹🇷 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 1, 2020

Soylu, " Evinde ve diğer yerlerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarlara el konuldu'' ifadelerini kullandı.

Sözde emirin Irak ve Suriye'den sürekli talimatlar aldığını belirten Soylu, ''10-12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle Türkiye'de eylemler ve hareketlilik ortaya koyacağı belirlendi" açıklamasında bulundu.

Soylu, ''Operasyon devam ediyor. Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu" şeklinde konuştu.

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