İçişleri Bakanı Soylu: Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu'nda 2 terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu'nda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.
Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz.
EREN KIŞ-1 BESTLER-DERELER Operasyonu'nda 2️⃣ terörist, ölü olarak ele geçirildi.
Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum 👏
Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz.
Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz.
EREN KIŞ-1 BESTLER-DERELER Operasyonu'nda 2️⃣ terörist, ölü olarak ele geçirildi.
Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum 👏
Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz.
Bin 550 personel katılıyor
İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta başlatılan "Eren Kış-1 (Bestler-Dereler)" Operasyonu'nda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 550 personel 121 operasyonel tim görev aldığını duyurmuştu.