İçişleri Bakanı Soylu, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili skandal sözlerine tepki gösterdi: Milletimiz gereken cevabı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valiliğinde katıldığı Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı'nın ardından Koçarlı ilçesinde yapımı süren Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti.

OYNAT 00:30 Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözleriyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye’yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak, iyi niyetli bir girişim değil. Reddetmenin bile hafif olabileceği, o ifadenin bile yetmeyeceği bir davranış biçimi. Ben bütün bunların hem ahlaki boyutunun olduğunu hem de hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim. Geçmiş dönemin, eski Türkiye’nin, eski anlayışın, Türkiye’de vesayet odaklarının içimizdeki meseleleri kendimizin tartışmasını engellemek için tahrik etmeye çalıştığı, başka bir noktaya bakmamızı istediği o anlayışın bir tezahürü olarak görüyorum.

Bunlar tortudur. Millet bu tortuları ak pak beyaz oylarıyla beraber temizleyip atmaktadır. Onun için bunlar, hakikaten bizim konuşmamamız gereken, hepimizi üzen bu tip kategorizasyonların Türkiye’nin bugününe de dününe de yarınına da zarar verebileceği yaklaşım biçimleridir. Biri ahlakidir, biri hukukidir. Ahlaki meselesi toplumun nezdinde karşılığını bulmuş, gerekli reaksiyonu almıştır. Ayıplanmıştır. İkincisi de hukukidir, o da kendi karşılığını bulacaktır."

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti: Erol Mütercimler'in o ifadeleri hakkında yasal süreç başlatıldı

Didim Belediye Başkanı Atabay hakkındaki iddialar

Bakan Soylu, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkındaki iddialara ilişkin soru üzerine de şu yanıtı verdi:

Orada müfettişlerimiz var. Gerekli incelemeleri yapıyorlar. Onun dışında söyleyebilecek başka bir değerlendirmem söz konusu değil. Size tavsiyem de şudur. Sosyal medyanın gücüne takılıp mahcup olmamak lazım. Onun için siz adaletin, hukukun ne dediğine bakın. Süreç işliyor. Bu, sadece bu belediye için değil. Hangi belediyeyle ilgili bir şikayet gelirse. Kimisi şikayete dayalıdır, kimisi de bizim rutin teftişlerimizdir. Siz resmi makamların ortaya ne koyduğuna bakın.

OYNAT 02:24 İmam Hatiplilerle ilgili skandal açıklamada bulunan Erol Mütercimler çark etti Erol Mütercimler, imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlere ilişkin canlı yayında özür diledi. Mütercimler, 'Üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



