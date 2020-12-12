İçişleri Bakanı Soylu: Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok diye göz yummuyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gerçekleştirilen 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz.

OYNAT 00:30 Bakan Soylu, 'Biz sırtımızı PKK'ya yaslıyoruz' diyen HDP'lilere ateş püskürdü: PKK terör örgütü köylere gitti, kocalarını evden çıkarttı, kadınlara tecavüz etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuştu. Meclisteki HDP'lilerin gösterdiği tepkiler üzerine sinirlenen Soylu, 'Biz sırtımızı Kandil'e, PKK'ya, YPG'ye yaslıyoruz' diyen HDP'lilere ateş püskürerek, ''Beni kızdırmayın. PKK terör örgütü köylere gitti, kocalarını evden çıkarttı, kadınlara tecavüz etti. Alçaklar, alçaklar beni konuşturmayın'' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi BiP'te paylaş

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Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz; ihbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz; İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Biçirpinin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz.

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Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir.

Örgüte katılım 2014 yılında 5 bin 558 iken, Allah'a şükür bugün 52'ye indi."