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Gündem İçişleri Bakanı Soylu Kandilin müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok diye göz yummuyoruz
ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu: Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok diye göz yummuyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM'de gerçekleştirilen 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde konuştu. Örgüte katılım 2014 yılında 5 bin 558 iken, bugün 52'ye indiğini kaydeden Bakan Soylu, "Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gerçekleştirilen 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuştu. Meclisteki HDP'lilerin gösterdiği tepkiler üzerine sinirlenen Soylu, 'Biz sırtımızı Kandil'e, PKK'ya, YPG'ye yaslıyoruz' diyen HDP'lilere ateş püskürerek, ''Beni kızdırmayın. PKK terör örgütü köylere gitti, kocalarını evden çıkarttı, kadınlara tecavüz etti. Alçaklar, alçaklar beni konuşturmayın'' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi


Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz; ihbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz; İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Biçirpinin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz.

Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir.

Örgüte katılım 2014 yılında 5 bin 558 iken, Allah'a şükür bugün 52'ye indi."

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