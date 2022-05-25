İçişleri Bakanı Soylu 'Türkiye rekoru' diye duyurdu: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucuda yine büyük operasyon: Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor; 1 ton 117 kg kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti” ifadelerini kullandı.
Uyuşturucuda yine büyük operasyon:
Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor;
1️⃣ 𝗧𝗢𝗡 1️⃣1️⃣7️⃣ kg 𝗠𝗘𝗧𝗔𝗠𝗙𝗘𝗧𝗔𝗠𝗶𝗡
kristal ve sıvı ele geçirildi.
İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi.
Tebrikler Türk Polisi 👏👏
Tebrikler İstanbul Emniyeti 👏👏 pic.twitter.com/NLynvqevX0
Uyuşturucuda yine büyük operasyon: