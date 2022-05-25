İçişleri Bakanı Soylu 'Türkiye rekoru' diye duyurdu: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucuda yine büyük operasyon: Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor; 1 ton 117 kg kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuda yine büyük operasyon:



Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor;

1️⃣ 𝗧𝗢𝗡 1️⃣1️⃣7️⃣ kg 𝗠𝗘𝗧𝗔𝗠𝗙𝗘𝗧𝗔𝗠𝗶𝗡

kristal ve sıvı ele geçirildi.



İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi.



Tebrikler Türk Polisi 👏👏

Tebrikler İstanbul Emniyeti 👏👏 pic.twitter.com/NLynvqevX0 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 24, 2022