Gündem İçişleri Bakanı Soylu Türkiye rekoru diye duyurdu 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi
İSTANBUL

İçişleri Bakanı Soylu 'Türkiye rekoru' diye duyurdu: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’de tek seferde rekor miktar olarak 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvının ele geçirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanı Soylu Türkiye rekoru diye duyurdu: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi
Yakalanan metamfetamin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucuda yine büyük operasyon: Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor; 1 ton 117 kg kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti” ifadelerini kullandı.

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