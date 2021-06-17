Gündem Bakan Soylu PKKnın sözde yöneticileri Canımıza ot tıkadı diyerek yalvarıyorlar
ANKARA

Bakan Soylu: PKK'nın sözde yöneticileri 'Canımıza ot tıkadı' diyerek yalvarıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sayesinde, yurt içindeki terörist sayısının tarihte ilk kez 250'nin altında kaldığını açıkladı. Bakan Soylu, konuşmasında, "Kimse merak etmesin, onlar da farkındalar. Bu sayıyı da bir daha görecek değiller zaten. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri yalvarıyorlar, ’canımıza ot tıkadı’ diyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yurt içinde terörist sayısı 250nin altında PKKnın sözde yöneticileri Canımıza ot tıkadı diyerek yalvarıyorlar​
Süleyman Soylu

Bakan Süleyman Soylu, Ankara'da 107'nci Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde yaptığı açıklamada, PKK'ya yönelik operasyonlara değindi.
2015 yılında PKK terör örgütüne katılım sayısının 5 bin 558 olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, "Geçen yıl örgüte katılım 53 kişi. Yılbaşından bugüne kadar da 20 kişi. Onun da 5’i Almanya, Yunanistan gibi yurt dışı ülkelerden. Yani 15 kişi. Muhtemelen bu yıl, geçen yılın altında kalacak" dedi.

Bundan 5 yıl önce uyuşturucu bağlı ölüm sayısının da 941 olduğunu ifade eden Bakan Soylu, 2020 yılı itibariyle bu sayının da 314’e düştüğünü söyledi.

"Yurt içindeki terörist sayısı 250'nin altına düştü"

2015 yılında 2 bin 817 eylem yapan PKK’nın 2020 yılındaki eylem sayısının 331’e gerilediğini ve bunların 276’sının da sınır ötesinde gerçekleştiğini belirten Bakan Soylu, "Çünkü mağaralarından kafalarını çıkaramıyorlar. Zaten o mağaraları da başlarına geçiriyoruz. Kapasitemizdeki artış ve operasyonlarımızdaki artış sayesinde bugün PKK’nın yurt içindeki terörist sayısı tarihinde ilk defa 250’nin altına düşmüştür." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu: PKK'nın sözde yöneticileri 'Canımıza ot tıkadı' diyerek yalvarıyorlar
OYNAT 01:51
Bakan Soylu: PKK'nın sözde yöneticileri 'Canımıza ot tıkadı' diyerek yalvarıyorlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sayesinde, yurt içindeki terörist sayısının tarihte ilk kez 250'nin altında kaldığını açıkladı. Bakan Soylu, konuşmasında, 'Kimse merak etmesin, onlar da farkındalar. Bu sayıyı da bir daha görecek değiller zaten. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri yalvarıyorlar, 'canımıza ot tıkadı' diyorlar' ifadelerini kullandı.

"PKK'nın yöneticileri yalvarıyorlar"

Bakan açıklamasının devamında, "Kimse merak etmesin, onlar da farkındalar. Bu sayıyı da bir daha görecek değiller zaten. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri yalvarıyorlar, ’canımıza ot tıkadı’ diyorlar" ifadelerini kullandı.

Almanya'da evlat nöbeti başlatan anne Bakan Soylu'ya misafir oldu
GÜNDEM
Almanya'da evlat nöbeti başlatan anne Bakan Soylu'ya misafir oldu

Bakan Soylu 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini Başsavcılığa verdi
GÜNDEM
Bakan Soylu 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini Başsavcılığa verdi
Abone Ol Google News
Tablo güncellendi

Tablo güncellendi

​İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı.
Hollanda lider çıkıyor

Hollanda lider çıkıyor

​Dumfries rekor kırdı, Portakallar üst tura yükselmeyi başardı.
Kendisi hafif etkisi ağır: Alpagu test atışını başarıyla gerçekleştirdi

​47 bin kişilik aşı ordusu dünyada ilk sırada.
Müthiş maçta kazanan Belçika

Müthiş maçta kazanan Belçika

En çekişmeli maça De Bruyne damga vurdu.

​ABD'den S-400 açıklaması geldi.
Futbol hayatı bitti!

Futbol hayatı bitti!

​Prof. Dr. Mustafa Yıldız'dan çarpıcı açıklamalar.

​Bahçeli'den HDP saldırısı ile ilgili açıklama.

Bakanlık güncel tabloyu açıkladı.

Rekora yelken açtı

Rekora yelken açtı

Türkiye'nin dört denizini tek başına aşacak.

​Erdoğan 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'nin ardından konuştu.
Balıkçı teknesine gemi çarptı

Balıkçı teknesine gemi çarptı

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında facia: İki kişi hayatını kaybetti

​TBMM Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasıyla ilgili açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.