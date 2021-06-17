Bakan Süleyman Soylu, Ankara'da 107'nci Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde yaptığı açıklamada, PKK'ya yönelik operasyonlara değindi.

2015 yılında PKK terör örgütüne katılım sayısının 5 bin 558 olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, "Geçen yıl örgüte katılım 53 kişi. Yılbaşından bugüne kadar da 20 kişi. Onun da 5’i Almanya, Yunanistan gibi yurt dışı ülkelerden. Yani 15 kişi. Muhtemelen bu yıl, geçen yılın altında kalacak" dedi.

Bundan 5 yıl önce uyuşturucu bağlı ölüm sayısının da 941 olduğunu ifade eden Bakan Soylu, 2020 yılı itibariyle bu sayının da 314’e düştüğünü söyledi.

"Yurt içindeki terörist sayısı 250'nin altına düştü"

2015 yılında 2 bin 817 eylem yapan PKK’nın 2020 yılındaki eylem sayısının 331’e gerilediğini ve bunların 276’sının da sınır ötesinde gerçekleştiğini belirten Bakan Soylu, "Çünkü mağaralarından kafalarını çıkaramıyorlar. Zaten o mağaraları da başlarına geçiriyoruz. Kapasitemizdeki artış ve operasyonlarımızdaki artış sayesinde bugün PKK’nın yurt içindeki terörist sayısı tarihinde ilk defa 250’nin altına düşmüştür." şeklinde konuştu.

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OYNAT 01:51 Bakan Soylu: PKK'nın sözde yöneticileri 'Canımıza ot tıkadı' diyerek yalvarıyorlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sayesinde, yurt içindeki terörist sayısının tarihte ilk kez 250'nin altında kaldığını açıkladı. Bakan Soylu, konuşmasında, 'Kimse merak etmesin, onlar da farkındalar. Bu sayıyı da bir daha görecek değiller zaten. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri yalvarıyorlar, 'canımıza ot tıkadı' diyorlar' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"PKK'nın yöneticileri yalvarıyorlar"

Bakan açıklamasının devamında, "Kimse merak etmesin, onlar da farkındalar. Bu sayıyı da bir daha görecek değiller zaten. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri yalvarıyorlar, ’canımıza ot tıkadı’ diyorlar" ifadelerini kullandı.

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