İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 'Kahramanlar' operasyonlarında 24 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı

Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda şüphelinin de gözaltında alındığını ve operasyonların devam ettiğini açıkladı.