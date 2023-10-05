İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 'Kahramanlar' operasyonlarında 24 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı

Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında, Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak'ta 24 şüpheli bölücü terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu.
"İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde başlatılan operasyonlarda; 9'u Erzurum’da, 8'i İstanbul’da, 4’ü Gaziantep’te, 3’ü Şırnak’ta olmak üzere toplam 24 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı.
Operasyonlara katılan Kahraman Polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."