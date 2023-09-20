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İçişleri Bakanı Yerlikaya 'Onlara nefes aldırmayacağız' diyerek duyurdu: Zehir tacirlerine 'iki tonluk' ağır darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda 2 ton 120 kilogram esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda ele geçirilen esrar ve kenevir maddeleri imha edilirken, bir zehir taciri gözaltına alındı. Yerlikaya yaptığı açıklamada "Operasyonu düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Zehir tacirleriyle mücadelemiz her yerde devam edecek onlara nefes aldırmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Büşra Soyal
19:58 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda, 2 ton 121 kilogram esrar ve 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda, 2 ton 121 kilogram esrar ve 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Lice'de kahraman jandarmamızın gerçekleştirdiği narkoterör operasyonunda 2 ton 120 kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır Jöh, Ergani Jandarma Komando, Batman Jöh ve Mardin Kızıltepe Komando Tabur Komutanlıklarımız ile Diyarbakır Pöh, Lice Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularımızın katılımıyla, Lice Bağlan ve Yalaza Mahallelerinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Narkoterör Operasyonu düzenlendi. 1 zehir taciri gözaltına alındı. Operasyonu düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Zehir tacirleriyle mücadelemiz her yerde devam edecek onlara nefes aldırmayacağız" ifadelerine yer verdi.




#İçişleri Bakanı
#Ali Yerlikaya
#Uyuşturucu
#Diyarbakır
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