İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 4 ayda 309 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Terör, Uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlar, Organize Suçlar ve Kaçakçılık, Asayiş, AFAD ile Göçmen Kaçakçılığı” gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, son 120 günde kırsalda ve şehirde gerçekleşen operasyonlarda 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Göçmen sayıları ile ilgili rakamları paylaşan Yerlikaya, "İstanbul'da 304 operasyon yapıldı. İkamet süresi biten 120 bin 531 yabancı ülkemizden ayrıldı." dedi. Bakan Yerlikaya Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili de çok önemli detayları paylaştı.