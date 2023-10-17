İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 4 ayda 309 terörist etkisiz hale getirildi

Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Son 120 günde, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerimiz tarafından, Bölücü Terör Örgütüne yönelik operasyonlarda, 2'si kırmızı, 6'sı turuncu, 17'si gri kategoride olmak üzere, 309 terörist etkisiz hale getirildi. Bin 810 şüpheli gözaltına alındı, 433’ü tutuklandı, 336’sı hakkında adli kontrol kararı verildi"
dedi.
"FETÖ’ye yönelik, bin 786 operasyon yapıldı. 2 bin 689 şüpheli gözaltına alındı, 536’sı tutuklandı, 457’si hakkında adli kontrol kararı verildi."
diyen Yerlikaya,
"DEAŞ Terör Örgütüne yönelik, 377 operasyon yapıldı. 61 terörist etkisiz hale getirildi. 661 şüpheli gözaltına alınırken, 161’i tutuklandı, 131’i hakkında adli kontrol kararı verildi."
ifadelerini kullandı.
Yerlikaya,
"Sol terör örgütlerine yönelik, 102 operasyon yapıldı. İki terörist etkisiz hale getirildi. 163 şüpheli gözaltına alınırken, 16’sı tutuklandı, 35’i hakkında adli kontrol kararı verildi."
diye konuştu.
"57’si bombalı eylem olmak üzere 68 eylem önlendi"
"57’si bombalı eylem olmak üzere 68 eylem önlendi"
"Ayrıca bu dönemde hamd olsun, 57’si bombalı eylem olmak üzere 68 eylem önlendi."
açıklamasında bulunan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."
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1 saat önce