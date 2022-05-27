İçişleri Bakanlığı açıkladı: 580 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor

İçişleri Bakanlığı, aile içi ve kadına şiddetin önlenmesi amacıyla kurulan Elektronik İzleme Merkezi kapılarını bu kez kadın muhabirlere açtı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce şu anda merkezde 580 kişinin aktif olarak 7/24 izlendiğini söyledi. Bugüne kadar toplamda bin 200 kişinin izlendiğini kaydeden İnce, merkezin kapasitesinin bin 500 olmasına rağmen, bu rakamın daha da artabileceğini ve buna n hazır olduklarını belirtti.

11 DİLE ÇIKARILACAK

Toplantıda sunum yapan Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, kadına şiddetin önüne geçebilmek ve engellemek için geliştiren KADES bugüne kadar 3 milyon 700 bin kadın tarafından indirildiğini söyledi. Uygulamasının daha fazla kişiye ulaşması için 5 dil seçeneğinin 11 dile çıkarılması konusunda da çalışmaların sürdüğünü anlattı.

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