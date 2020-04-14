İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Sağlık Bakanı Koca solunum yolu, kalp, tansiyon, diyabet hastalığı olanları uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, solunum yolu, kalp, tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlığı olanları uyardı. Bu hastalıkları olanların koronavirüs karşısında zayıf olduklarını belirterek, "Siz tedbirli olacaksınız, biz destek vereceğiz" dedi.