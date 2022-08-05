İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da Eren-Abluka operasyonu başlatıldı

Ekonomi

Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası, "Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları yapılacak. Sınavlara, şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacak.