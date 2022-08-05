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DİYARBAKIR

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da Eren-Abluka operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 920 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel' narko terör operasyonu başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
​İçişleri Bakanlığı: Diyarbakırda Eren-Abluka operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 920 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel' narko terör operasyonu başlatıldı.

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