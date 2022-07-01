Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu Bin 169 mahalle yabancılara ikamete kapatıldı
ANKARA

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bin 169 mahalle yabancılara ikamete kapatıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak 1 Temmuz itibariyle 62 ilde ikamete kapatılan mahalle sayısının bin 169'a çıkarıldığını duyurdu.

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​İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bin 169 mahalle yabancılara ikamete kapatıldı
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Türkiye'nin bazı illerindeki toplam 1169 mahalle, yeni yabancı kaydı işlemlerine kapatıldı. Kapatılan mahallelerdeki kayıt işlemleri yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi durumlarında yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibariyle kapalı mahalle sayısı 1169'a çıkarılmış olup kapalı mahalleler ekte yer almaktadır." denildi.

Kapatılan mahallelerin listesine bu linkten ulaşabilirsiniz

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