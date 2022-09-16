Gündem İçişleri Bakanlığı İkna yoluyla bir PKKlı daha teslim oldu
ANKARA

İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla bir PKK'lı daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nca, ikna çalışması sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla bir PKKlı daha teslim oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

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