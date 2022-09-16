İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla bir PKK'lı daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

GÜNDEM PKK'da çözülme sürüyor: Teslim olan terörist sayısı 83'e yükseldi

Terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği, ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 84'e yükseldiği bildirildi.