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Gündem İçişleri Bakanlığı Şırnakta ikna edilen terörist sayısı 144e yükseldi
ŞIRNAK

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta ikna edilen terörist sayısı 144'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 3 teröristin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu, toplam sayının 144'e yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Şırnak'ta 3 terör örgütü mensubu teslim oldu.
Şırnak'ta 3 terör örgütü mensubu teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, 3 terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • 6 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen her üç örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet gösterdikleri öğrenildi. 3 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 144'e yükseldi" denildi.

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