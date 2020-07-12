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ERZURUM

İçişleri Bakanlığı: Terörist grubun Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişimi engellendi

İçişleri Bakanlığı, Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında bugün 2 teröristin teslim olduğunu, teröristlerin Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminin engellendiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Erzurum Şenkaya'da yapılan operasyonla 2 terörist teslim oldu.
Erzurum Şenkaya'da yapılan operasyonla 2 terörist teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şenkaya’da 3 örgüt mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca dün operasyon başlatıldığı, çıkan çatışmada Hejar kod adlı Halis Eroğlu'nun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

  • Açıklamada, "Devam eden operasyonda sıkıştırılan 2 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

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