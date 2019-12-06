İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Kanuna göre, "Özel Güvenlik Denetleme Başkanı" ile "Özel Harekat Başkanı" görev unvanları, "başkanlık" başlığı altında birleştirilecek. Başkanlıklarda birinci meslek derecesindeki 1. sınıf emniyet müdürleri "başkan", ikinci meslek derecesindeki 1. sınıf emniyet müdürleri "başkan yardımcısı" olarak görevlendirilebilecek. 2. sınıf emniyet müdürü rütbesindeki personel "şube müdürü" olarak görevlendirilebilecek.

2. sınıf emniyet müdürünün "ilçe emniyet müdürü" olarak görevlendirildiği önemli ilçelerde, halihazırda unvanı "ilçe emniyet müdürü" ve "şube müdürü" olan 3. sınıf emniyet müdürü, bu ilçelerde "ilçe emniyet müdür yardımcısı" olarak görev alacak.

Terfi süresi 2 yıla çıkıyor

2. sınıf emniyet müdürünün, bir üst rütbeye terfi için bu rütbede zorunlu en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu, kadro sayılarını aşmamak kaydıyla her yıl hizmet ihtiyacına göre amir rütbesinde bulunması gereken sayıyı belirleyebilecek.

Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına, rütbelere terfiler ise liyakata göre yapılacak.

Komiser yardımcılığında yaş ayrıntısı

Komiser yardımcılığı rütbesine atanmak için gerekli olan "45 yaşından gün almama" şartı kaldırılacak.

Bulundukları rütbede 5 yıl süreyle terfi edemeyen emniyet amirleri ve emniyet müdürleri emekliye sevk edilecek. "Hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilme" düzenlemesini öngören teklife göre, hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiili hizmet süreleri, Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayıyla 2'şer yıl periyotlarla toplamda 4 yıl uzatılabilecek.

Ödüller

Kanun, "para mükafatında" değişiklik yapıyor. Emniyet personeli, para mükafatının yanı sıra takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleriyle de taltif edilecek.

Ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları, kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenlerin yanı sıra eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde üstün başarı sağlayanlara; yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlara; Emniyet Genel Müdürlüğü nam ve hesabına Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarında verilen her türlü eğitimler ile 6 ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenlere bu ödüller verilecek.

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Verilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirenlere, İçişleri Bakanı tarafından "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" verilebilecek.

7300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın 5 katına kadar, yaşamını ortaya koyanlara 12 katına kadar para ödülü verilecek.

Uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.

Başka illere görevlendirme

Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili valinin istemi üzerine, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla polis çevik kuvvet birimlerinin yanı sıra ihtiyaç görülmesi halinde diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli de geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek.

Kanun, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yer alan "Trafik Araştırma Merkezi" kurulmasına ilişkin maddeyi de yürürlükten kaldırıyor.

Kaybolan, alıkonulan personelin ailelerine aylık verilecek

Terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaybolan, alıkonulan emniyet personelinin aileleri, personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar personelin aylıklarını alabilecek, her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek.

Polis Akademisinden mezun amirlerle memurluktan amirliğe geçen personel arasındaki farklılık kaldırılarak, üniversite mezunu amirler (A) grubu, yüksekokul ve daha aşağı derecede eğitime sahip amirler (B) grubu amir sayılacak.

Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler, "Komiser Yardımcılığı" rütbesine atanacak.

Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 10 yıllık süre ile 1. Sınıf Emniyet Müdürlerinin genel kadro sayısına oranının 10 binde 35'i, 2. Sınıf Emniyet Müdürlerinin oranının 10 binde 50'si olarak uygulanacak.

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi de 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor.

Depremde zarar görenlerin mağduriyeti giderilecek

Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt ve Çardak, Malatya'nın Arguvan, Doğanyol ve Pütürge, Elazığ'ın Sivrice ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçelerinde yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.

Deprem nedeniyle konut, ahır ve iş yeri yıkık, ağır ve orta derecede hasar gören afetzedelere kredi desteği sağlanacak.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda değişiklikler

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli er ve erbaşların harçlıklarının ödenmesine ilişkin birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ödeme yapılacak birliklerin tespitinin yetkisi İçişleri Bakanlığına verilecek.

Alanında uzman personelin, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde çalışmaya devam etmesinin sağlanması ve mevcut istisnai memurların özlük haklarında hak kayıplarının yaşanmaması amacıyla düzenleme yapılacak.

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde bulunanlar ek hizmet tazminatı alabilecek, tabur ve bölük komutanlığı eşiti görev yerleri İçişleri Bakanlığınca belirlenecek.

Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında görevli uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve uzman olanlara sağlık hizmetleri tazminatı ödenebilmesi imkanı sağlanacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki sözleşmeli personel de komutanlığın personeli arasında sayılacak. Bu kapsamdaki sözleşmeli personelin tabi oldukları mevzuatın belirtilmesi ve diğer tüm personel gibi tayın bedeli alabilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.

Sahil Güvenlik personeline madalya imkanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden; ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde, yurt içi ve dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar, yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile diğer eğitim kurumlarında verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler ile 6 ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler, para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleri ile taltif edilebilecek.

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Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen personele, İçişleri Bakanı tarafından "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" verilebilecek. Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra takılabilecek. Verilen madalyaların imalatı ve bunların muhafazalarının temin giderleri bir defaya mahsus olmak üzere bütçeden karşılanacak.

Verilen ödüllere ilişkin esaslar, teklif ve değerlendirme işlemleri, ödül verme yetkileri, ödül gerekçelerine göre verilecek ödüllerin cinsi ve miktarı ile diğer usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikler ile belirlenecek.

Para mükafatı, 7300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın 5 katını geçemeyecek, ancak hizmetini yerine getirirken yaşamını ortaya koyanlar, 7300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın 12 katına kadar para mükafatı ile ödüllendirilebilecek.

İçişleri Bakanı'nın onayıyla verilecek para mükafatı, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek.

Personel arasından bir uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara, bu uzmanlığın niteliğine göre tasarlanmış bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.

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Bu kapsamdaki ödüllerden belge niteliğinde olanların basımı, şerit rozet, bröve, madalya ve minyatürlerinin imalatı ve bunların muhafazalarının temin giderleri bir defaya mahsus olmak üzere bütçeden karşılanacak.

Sosyal tesislerin bazıları kiraya verilebilecek

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sosyal tesislere ilişkin düzenleme yapılacak. Komutanlık, bu kapsamda vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilecek.

Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin sermayeleri, bu tesislerin gelirleri ile üye aidatlarına ilave olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten oluşacak.

Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinde, özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler kiralama yoluyla dışarıdan karşılanabilecek. Kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya verilebilecek, bu şekilde elde edilen gelirler genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin tesis ve kantin gelirlerine dahil edilecek. Özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile birlik dışındaki kantinlerin aylık gayrisafi hasılatının yüzde 1'i, her ay genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, bu tesislerden karşılıklı olarak istifade edebilecek.

Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak

Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf subay ve astsubay olanların mecburi hizmet süresine ilişkin düzenleme yapılıyor.

Muvazzaf subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay atandıkları tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Statü değiştirerek subaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri Sahil Güvenlik Komutanlığındaki ilk statülerine atandıkları veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlenecek.

Subay veya astsubay atandıktan sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenim yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içinde tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar uzatılacak.

Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak.

Yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süreyle öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin 2 katı kadar uzatılacak.

Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak, ancak yaş haddinden, herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteğiyle emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi uygulanmayacak.

Mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve öğrenci, subay veya astsubay atandıktan sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödeyecek.

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