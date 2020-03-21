İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama İçişleri Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle en fazla riski grubunu oluşturan 65 yaş üstü kişiler için yeni bir karar aldı. Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan kişilerin ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırıldı.

Haber Merkezi 21 Mart 2020, 19:15 Son Güncelleme: 21 Mart 2020, 19:37 AA