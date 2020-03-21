Gündem İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı
ANKARA

Son dakika haberleri: Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle en fazla riski grubunu oluşturan 65 yaş üstü kişiler için yeni bir karar aldı. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelge gönderdi.İkametlerinden ayrılmalarına yasaklama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecek.

Haber Merkezi AA
Yaşlılar &quot;evinde kal&quot; çağrısına uymayınca İçişleri Bakanlığı yeni bir karar aldı.
Yaşlılar "evinde kal" çağrısına uymayınca İçişleri Bakanlığı yeni bir karar aldı.

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11'inci Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27'nci maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi saat 19.30'da vatandaşlarımıza açıklanacaktır" denildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüse karşı 'evde kal' uyarısı
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüse karşı 'evde kal' uyarısı
İki ilde karantinaya alınacaklar

İki ilde karantinaya alınacaklar

​7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci getirilecek.
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı

65 yaş üstüne
sokağa çıkma yasağı

Vatandaşlar telefondan ihtiyaçlarını bildirebilecek.
Son 24 saate 793 ölü

Son 24 saate 793 ölü

​İtalya'da koronavirüs dehşeti gün geçtikçe büyüyor.
Evde kal uyarısı

Evde kal uyarısı

Bakan Koca'dan çok önemli açıklama.
Gerektiğinde <br>MSB devreye girecek

Gerektiğinde
MSB devreye girecek

Her tür maske imalatı hızla devam ediyor.
ABD'de sağlık <br>sistemi sınıfta kaldı

ABD'de sağlık
sistemi sınıfta kaldı

Koronavirüs hastası yaşadığı mağduriyeti anlattı.
Caddeler yıkandı

Caddeler yıkandı

​Giresun Belediyesi'nden kentte koronavirüs önlemi.
15 dakikada <br>sonuç verecek

15 dakikada
sonuç verecek

​Sağlık Bakanlığı duyurdu: Hızlı tanı kiti devrede.
Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

50 bölümlük 'Bilim Bakalım' filmleri yayınlanıyor.
Uyarılınca <br>bıçak çekti

Uyarılınca
bıçak çekti

Uyarılara rağmen dışarı çıkan yaşlı adam...
Pazartesi<br>yoğunluk olabilir

Pazartesi
yoğunluk olabilir

"Kimse panik yapmasın, kimse geri kalmayacak."
Bu nasıl iş?

Bu nasıl iş?

​İBB meydanlarda kandil simidi dağıttı, vatandaş sıraya girdi...
Şeritler de <br>engel olamadı

Şeritler de
engel olamadı

​Yaşlı vatandaşlar ne yasak ne uyarı dinledi.
Hastaneler yağmalanıyor

Hastaneler yağmalanıyor

Fransa'da işler çığırından çıktı.
Korona şüphesi

Korona şüphesi

​Fenerbahçeli oyuncular hastaneye yönlendirildi.
Fransız doktor<br>isyan etti

Fransız doktor
isyan etti

​"Maskemiz yok. Bizi bu noktaya getirenler hesap verecek!"
Rusya resti çekti

Rusya resti çekti

​Petroldeki savaşı daha da kızıştıracak açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.