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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma namazı açıklaması: En yakın camide kılınabilecek

İçişleri Bakanlığı açıkladı: En yakın camide cuma namazı kılınabilecek

İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısmi kapanma uygulamasına ilişkin çok fazla yöneltilen iki soruya daha cevap vererek bakanlığın internet sitesindeki sıkça sorulan sorular bölümüne ekleme yaptı. Mali müşavirler ve çalışanları, cumartesi ve pazar günlerinin yanı sıra bugün de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakken, vatandaşlar araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek cuma namazını da kılabilecek.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması: En yakın camide kılınabilecek
Vatandaşlar, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek cuma namazını kılabilecek.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "Kısmi Kapanma" sürecine ilişkin bakanlığın internet sitesinden yayımlanan sıkça sorulan sorular bölümüne iki soru ve cevabı eklendi.

"Mali müşavirler 23 Nisan 2021 cuma günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?" sorusuna verilen yanıtta, serbest mali müşavirlerin genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi oldukları ancak kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021'e kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle, mali müşavirler ile çalışanlarının, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 cumartesi ve pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklarının belirtildiği hatırlatıldı.

BUGÜN DE KISITLAMADAN MUAF OLACAKLAR

Cevabın devamında, 23 Nisan 2021 cuma günü de tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının kararlaştırılması üzerine mali müşavirler ile çalışanlarının bugün de kısıtlamadan muaf tutulmaları gerektiğinin değerlendirildiği bildirildi.

Bu muafiyet hakkının sadece muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden işyerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlı olduğu vurgulanan cevapta, "Aksi durumlar muafiyetin kötüye kullanımı olarak değerlendirilerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir." ifadelerine yer verildi.

EN YAKIN CAMİ İÇİN CUMA NAMAZI MUAFİYETİ

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusunun yanıtında ise bakanlığın daha önceki açıklamalarında, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşların araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye cuma namazı için gidip gelebileceklerinin belirtildiği anımsatıldı.

Yanıtta, 22 Nisan perşembe 19.00'da başlayıp, 26 Nisan pazartesi 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021'de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecekleri bildirildi.

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