23 Nisan da eklendi: Kısıtlama bu akşam başlıyor

Koronavirüs risk haritasında ‘çok yüksek risk’ grubu olan ‘kırmızı’ kategoride yer alan Çanakkale’de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 797,34’ten 962,98’e yükseldi. Çanakkale, bu artış ile 10-16 Nisan haftasındaki vaka sayısında Türkiye’de en riskli il olarak kayıtlara geçerken şehirde vaka sayıları, 8 Şubat’tan günümüze değin 26 kat artış gösterdi.

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MEZARLIKTA HES KODU UYGULAMASI

Bu tablo kentte yaşayanları endişelendirirken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak ek tedbirler aldı. Yüz yüze eğitim yapmaya devam eden okul öncesi eğitim kurumları ve anasınıflarının uzaktan eğitime devam etmesi kararlaştırıldı. Cenaze törenlerinde ve mezarlık ziyaretlerinde vatandaşlara, mezarlık görevlileri tarafından HES kodu sorgulaması yapılacak.

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HALK PAZARINA GİRİŞLER KISITLANDI

Vatandaşların halk pazarlarına girişlerine de kısıtlama getirildi. Salı günü kurulan pazara T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlar, cuma günü kurulan pazara T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar girebilecek. Alışveriş merkezlerinin açık alanları da dahil olmak üzere açık alanlarda çekirdek aileler hariç 2’den daha fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı.

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İngiltere uçuşları tekrar açılıyor

TÜRK Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yetkili otoritelerce alınan karar doğrultusunda İngiltere ve Danimarka’dan Türkiye’ye uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu. Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İngiltere ve Danimarka’dan Türkiye’ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka’dan Türkiye’ye yolcu gelişine müsaade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Hindistan’dan Türkiye’ye gelecek yolcular için de son 72 saat içinde negatif PCR testinin ibraz edilmesinin yanı sıra, valiliklerin belirleyeceği yerlerde 14 gün süreyle karantina uygulanacağı öğrenildi.

İmmün plazma stokları azaldı

Artan hasta sayısı ile birlikte immün plazma ihtiyacı da yükseldi. Kovid-19 tedavisinde immün plazmayı ilk kullanan ülkelerden olan Türkiye’de artan vakalar ve ramazan etkisiyle stoklar azalmaya başladı. Bugüne kadar Türkiye genelinde 40 noktada yaklaşık 200 cihaz ile 59 bin 446 immün plazma bağışı alındı. Alınan immün plazmalarla 134 bin 392 ünite bileşen elde edildi. Üretilen plazmalar Türkiye genelinde 611 hastaneye gönderildi. Bağış organizasyonunu yürüten Türk Kızılay’ın stoklarında ise yaklaşık bin 800 ünite immün plazma bulunduğu bildirildi.