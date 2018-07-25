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POLİTİKA

Son dakika haber: Valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırıldı

Valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırıldı

OHAL uygulamasının 18 Temmuz'da sona ermesinin ardından İçişleri Bakanlığı valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL bürolarının kaldırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Son dakika
Son dakika

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL bürolarının kaldırıldığı belirtildi. OHAL uygulaması 18 Temmuz'da sona ermişti.

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