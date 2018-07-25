Valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL bürolarının kaldırıldığı belirtildi. OHAL uygulaması 18 Temmuz'da sona ermişti.
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL bürolarının kaldırıldığı belirtildi. OHAL uygulaması 18 Temmuz'da sona ermişti.
Ayrıntılar geliyor...
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