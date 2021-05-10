İçişleri Bakanlığından tam kapanma açıklaması: 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir yılı aşkın süredir dünyada ve Türkiye'de görülen Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken önlemler belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

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Salgının seyrini kontrol altında tutulabilmek için alınan yeni tedbirlerle birlikte 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" uygulamasına geçildiği belirtilerek, bu süreçte alınan tedbirlere vatandaşların özveriyle büyük oranda uyum sağladığı kaydedildi.

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Ülke genelinde 3-10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

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FOTOĞRAF 22 Dün akşam saat 19.00 itibariyle başlayan ve yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gecesinde İstanbul'un birçok noktasında denetim noktaları kuruldu. Denetimler gece boyunca devam etti. Fatih, Bakırköy ve D-100 Karayolu'nda denetleme yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı. Fatih'te, yemek şirketinde çalıştığı öğrenilen bir kişiyi durduran polis, izin belgelerinde eksiklikler olduğu gerekçesiyle tutanak tutarak ceza kesti. Durdurulan sürücü, İzin belgemiz var, şirketin verdiği geçerli olmadığı için yeni kanuna göre yenisini çıkarmamız gerekiyormuş. Bu yüzden ceza yedim dedi. Durdurulan başka bir sürücüye ise çiftçilik ve hayvancılık yaptığını söylemesine rağmen izin belgelerinde eksiklik olduğu için para cezası uygulandı. Denetimler devam ediyor. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Kısıtlamanın ilk saatlerinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara, 68 bin 380 TL kısıtlama ve maske cezası uyguladı. Ayrıca İlçenin tüm cadde ve sokaklarında, sıkı denetim yapan polis ekipleri, izin belgesini amaç dışı kullanan vatandaşlara, cezai işlem uyguladı. Ayrıca İlçenin tüm cadde ve sokaklarında, sıkı denetim yapan polis ekipleri, izin belgesini amaç dışı kullanan vatandaşlara, cezai işlem uyguladı. Kocaeli’ye giriş ve çıkış noktalarında da ekipler tarafından denetim gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından araçlar tek tek durdurularak vatandaşların sokağa çıkma belgeleri ve şehirlerarası ulaşım izinleri soruluyor. Kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen vatandaşlara para cezası kesiliyor. Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kandıra gişelerinde de polis ekipleri tarafından oluşturulan denetim noktasında yapılan denetimlerde, kısıtlama ihlali yapan çok sayıda vatandaş hakkında idari işlem yapıldı Yapılan denetimler sırasında, durdurulan bir otomobil içerisinde 3 gencin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlendi. Kaza yaptıkları için eve gidemediklerini söyleyen şahıslar, dakikalarca polis ekiplerine dil döktü. 3 şahsa polis ekipleri tarafından 3 bin 150’şer TL para cezası kesildi. Kayseri’den dönerken kaza yaptıkları için kısıtlama saatinde eve dönemediklerini söyleyen şahıslardan biri, “Kayseri’den dönüyoruz. Aracımız kaza yaptı. O yüzden geç kaldık. Memur arkadaşlar ceza yazdı. Hatamız neyse cezamızı çekeceğiz” dedi. 17 günlük tam kapanma başladı belgesiz yola çıkanlara ceza yazıldı Koronavirüs ile mücadelede yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' uygulamasının ilk gecesinde polis birçok noktada gece boyunca denetim yaptı. Denetimlerde, araçlar tek tek durduruldu, sürücülerin ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı. BiP'te paylaş

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