Tam kapanmada eğlence mekanına baskın: 29 kişiye ceza yağdı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğunu ve içeride müşterilerin bulunduğunu tespit etti.

DHA

Mekana baskın yapan polis ekipleri, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hem de sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere işlem yaptı.

DHA

MASALARIN ALTINA SAKLANDILAR

Baskında yakalananlar görüntülenmemek için yüzlerini kapatarak, masaların altına saklandı.

RAMAZAN'DAYIZ TEPKİSİ

Görüntü alınmasına tepki gösteren bir kişi, "Kardeşim Ramazan'dayız. Çoluk çocuk izliyor, oruç tutuyor çekme" dedi.

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DHA

Ekipler 29 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 182 bin 700 lira ceza kesildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Polis, iş yerine de kısıtlama saatlerinde faaliyet göstermekten 25 bin lira, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin lira ve mekanı denetime elverişsiz hale getirerek kapının kilitlendiği gerekçesiyle 5 bin lira olmak üzere 40 bin lira ceza uyguladı.

DHA

Ekiplerce hem iş yerine hem de kural ihlali yapan 29 kişiye toplam 222 bin 700 lira ceza kesildi.

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DHA

Öte yandan, kurallara uymayan mekanın mühürleneceği belirtildi.

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