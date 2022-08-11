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ANKARA

İçişleri Bakanlığından üniversite öğrencileri için 81 ile genelge: Müsaade etmeyeceğiz

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eğitim-öğretim dönemi boyunca üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurt, pansiyon, apart vb. yerlerde olası fahiş fiyat uygulamasına kesinlikle müsaade edilmeyecek' denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığından üniversite öğrencileri için 81 ile genelge: Müsaade etmeyeceğiz
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Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala barınma ve güvenlik sıkıntısı yaşanmaması amacıyla yapılan zirveden 81 ile genelge gönderildi.

Genelgeye göre, üniversitelerde yeni eğitim-öğretimin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla her akademik yıl öncesi valiler başkanlığında ilgili üniversite yöneticileri ve güvenlik amirlerinin katılımıyla oluşturulan “Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonları”; üniversite yerleşkelerinin bina, tesis ve diğer alanlarına ilişkin risk analizlerini yapmaya ve tedbirler almaya devam edecek.

Üniversitelerde, uyuşturucu suçlarıyla etkin mücadele, suç/terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi, istismar ve provokasyonların önüne geçilmesine yönelik tedbirler alınacak. Ayrıca yeni eğitim-öğretim dönemi boyunca üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurt, pansiyon, apart vb. yerlerde olası fahiş fiyat uygulamalarına müsaade edilmeyecek, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla burs ve konaklama konularında yardımcı olunacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

Barınma imkanları artırılacak

Artan öğrenci sayısı öğrenci yurtlarına olan talebi artıracağı için üniversite öğrencilerinin barınmalarına yönelik il/ilçe bazlı ihtiyaç analizleri yapılacak. Barınma sorunu olan öğrencilerin tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelere yerleştirilecek, gerektiğinde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacak. Öğrenci yurtlarında var olan kapasitenin tam olarak kullanılması ve imkânlar ölçüsünde ek kapasite oluşturulacak. Bu kapsamda; boş durumdaki lojmanların ve yurt olarak kullanılabilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların dönüşümlerinin ivedilikle yapılarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcına yetiştirilecek.

Bakanlıklar arası koordinasyon

İl genelinde bulunan otel, pansiyon, apart ve özel yurtların kapasitelerinden faydalanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurularak kiralanacak. Ayrıca il genelinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığı yurtlarından boş kontenjanı olanlar imkânlar dâhilinde kullanılacak. Üniversite yerleşkesi bulunan küçük ilçelerimizdeki barınma sorununun çözümü amacıyla özel idare ve belediyeler tarafından gerekli çalışmalar yapılacak. Kapasite artırımı ve yeni kalacak yerlerin belirlenmesinin beraberinde getireceği personel, malzeme vb. ihtiyaçlar Valiliklerin koordinasyonunda karşılanacak.

Fahiş fiyata müsaade edilmeyecek

Eğitim-öğretim dönemi boyunca üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurt, pansiyon, apart vb. yerlerde olası fahiş fiyat uygulamalarına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla maddi destekte bulunulacak ve burs/kalacak yer konularında yardımcı olunacak. Yerel yönetimlerle iş birliği halinde öğrencilerin kayıt dönemi esnasında ve sonrasında karşılaştığı sorunları (barınma ve ulaşım gibi) iletebileceği irtibat bilgileri kamuoyuyla paylaşılacak. Öğrencilerin üniversite/kampüs yerleşkelerine ve yurtlara kolay ulaşımının sağlanması amacıyla özellikle okul giriş-çıkış saatlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak toplu taşıma vb. araç sayılarının artırılması ve yaşanması muhtemel ya da olası sorunların çözümü için ilgili birimlerle iş birliği sağlanacak.

İllegal yapılarla mücadele

Üniversite yerleşkeleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) binaları ve özel yurtların bulunduğu alanlardaki aydınlatma sistemleri kontrol edilecek ve toplu taşıma durakları yurtlara yakın olacak şekilde belirlenecek. Üniversite ve yurt yerleşkesinde bulunan X-Ray cihazlarının, kapı dedektörlerinin ve güvenlik kamera sistemlerinin yaygınlaştırılması için de çalışmalar yapılacak ve ilgili cihazlar kontrol edilerek eksiklikler giderilecek. Barınma ve maddi imkân sağlama adı altında öğrencilerle temasa geçmeye çalışan illegal yapılanmaların stant açma/broşür dağıtma vb. faaliyetlerine müsaade edilmeyecek. Bu kapsamda; öğrencilerin şehirdeki ilk uğrak noktası olan terminal, gar, havalimanı gibi noktalarda üniversite yönetimleri tarafından bilgilendirme stantları açılacak. Ayrıca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecek.

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