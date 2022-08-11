Gündem Cumhuriyet ve Birgün gezetelerine bir cevap da Varanktan Yunan medyası bile böyle aşağılık bir manşeti atmaz
POLİTİKA

Cumhuriyet ve Birgün gezetelerine bir cevap da Varank'tan: Yunan medyası bile böyle aşağılık bir manşeti atmaz

Rize'deki TEKNOFEST'in başlamasına bir gün kala, Cumhuriyet ile Birgün gazeteleri, "Damadın festivali için kasayı açtılar" başlığını taşıyan bir habere imza atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın şahsının festivali gibi bir algı yapmaya çalıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da, bu haberlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet ve Birgün gezetelerine bir cevap da Varanktan: Yunan medyası bile böyle aşağılık bir manşeti atmaz
Mustafa Varank

Türkiye'nin en büyük teknoloji atılımlarından biri olan TEKNOFEST'i karalama girişiminde bulunan Cumhuriyet ve Birgün gazetelerine bir tepki de, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST “damadın” değil Türkiye’nin yarınlarını yeşerten gençlerin festivalidir" dedi.

"Yunan medyası bile böyle aşağılık bir manşeti atmaz"

Varank, "Teknoloji yarışmaları için 79 ilden Rize’ye gelen 2 bin öğrenci, KYK yurdu boş dururken sokakta mı yatacaktı, üç gün aç mı duracaktı? Yunan medyası bile böyle aşağılık bir manşeti atmaz" ifadelerini kullandı.

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