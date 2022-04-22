İçişleri Bakanlığının soruşturma başlatmıştı: İBB PKK'lı personeli apar topar işten attı

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Tekrar dolandırmak isteyince yakalandı

Aksaray’da Hüseyin Batmaç, daha önce telefonla arayıp 12 bin euro dolandırdığı Mevlüt S.'yi bir kez daha dolandırmak isteyince bu kez suçüstü yakalandı. Batmaç tutuklanırken, üzerinden çıkan 9 bin euro Mevlüt S.'ye teslim edildi.