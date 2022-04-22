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Gündem İçişleri Bakanlığının soruşturma başlatmıştı İBB PKKlı personeli apar topar işten attı
İSTANBUL

İçişleri Bakanlığının soruşturma başlatmıştı: İBB PKK'lı personeli apar topar işten attı

İçişleri Bakanlığının CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili özel teftişinin ardından bazı personellerin apar topar işten atıldığı ortaya çıktı.

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İçişleri Bakanlığının soruşturma başlatmıştı: İBB PKKlı personeli apar topar işten attı
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İçişleri Bakanlığı, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili geçtiğimiz aylarda özel bir teftiş başlatmıştı. Tüm yönleriyle soruşturulan konu hakkında bakanlıktan yapılan açıklamada, İBB'deki işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği vurgulanmıştı.

İçişleri Bakanlığı: İBB'de ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: İBB'de ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır

SORUŞTURMANIN ARDINDAN APAR TOPAR PKK'LILARI İŞTEN ATTILAR

Soruşturma sonrasında İBB yönetimi, terör iltisaklı personellerden bazılarını apar topar görevden uzaklaştırdı.

Terör örgütü PKK adına sözde barış bildirisine imza atan Veysi Altıntaş isimli zanlının, memurluktan atıldıktan hemen sonra İBB tarafından güvenlik soruşturması yapılmadan iştirak şirketi BİMTAŞ'ta (Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. AŞ.) işe alındığı ve İçişleri Bakanlığının soruşturmasının ardından apar topar işten çıkarıldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı İBB'de görev yapan PKK'lılarla ilgili özel teftiş başlattı
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İçişleri Bakanlığı İBB'de görev yapan PKK'lılarla ilgili özel teftiş başlattı

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