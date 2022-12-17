İçişleri duyurdu: Cudi Dağı bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonda biri sözde Cudi Dağı bölge sorumlusu olmak üzere üç teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

'CUDİ'DE TERÖRİST BARINAMAYACAK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cudi'de, terörist 𝗕𝗔-𝗥𝗜𝗡-𝗠𝗔-𝗬𝗔-𝗖𝗔𝗞. Söylüyorum, Cudi’nin sahibi Sefine'dir. Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır. Eren Operasyonlarında Ablukada idi. ÜÇ TERÖRİST ÜÇ SARI TORBA... Kahraman Evlatlarımızın eline sağlık"