Gündem İçişleri duyurdu Cudi Dağı bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi
ANKARA

İçişleri duyurdu: Cudi Dağı bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonda biri sözde Cudi Dağı bölge sorumlusu olmak üzere üç teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
İçişleri duyurdu: Cudi Dağı bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonda biri sözde Cudi Dağı bölge sorumlusu olmak üzere üç teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

'CUDİ'DE TERÖRİST BARINAMAYACAK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cudi'de, terörist 𝗕𝗔-𝗥𝗜𝗡-𝗠𝗔-𝗬𝗔-𝗖𝗔𝗞. Söylüyorum, Cudi’nin sahibi Sefine'dir. Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır. Eren Operasyonlarında Ablukada idi. ÜÇ TERÖRİST ÜÇ SARI TORBA... Kahraman Evlatlarımızın eline sağlık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’de yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen ve muhalefetin tepkilerine neden olan hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, "Bir mahkeme kararının ardından söylenenlerde aynı faşist zihniyet var. Siyasi tartışma yok, YSK'ya hakaret var. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz. Henüz yargı süreci bitmedi. Karar İstinaf'a gidecek, Yargıtay'a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa oralarda düzenleme yapılır." ifadelerini kullandı.
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Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Salı günü uzlaşmaya varacağız

Asgari ücretin belirlenmesinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.
Ömer Çelik: Siyasi istismar yapıyorlar
Gündem

Ömer Çelik: Siyasi istismar yapıyorlar

Adana'da basın mensuplarına konuşan Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, ''Cumhurbaşkanımız ve partimiz siyasi kumpasla yan yana getirilemez. Sizin bizi mağdur edebilecek siyasi kapasiteniz yok, siyaset istismarı yapıyorsunuz'' açıklamalarında bulundu.

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