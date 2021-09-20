İçişleri duyurdu: Dört terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl @Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi "
Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl @Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi ⬇️ pic.twitter.com/0EHcLc7Ay1
Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl @Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi ⬇️ pic.twitter.com/0EHcLc7Ay1— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 20, 2021