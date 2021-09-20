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ANKARA

İçişleri duyurdu: Dört terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Eren - 11 Operasyonu kapsamında Bitlis'te 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İçişleri duyurdu: Dört terörist öldürüldü
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İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl @Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi "

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