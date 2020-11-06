İçişleri duyurdu: İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşım yapan üç kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekim ayında 8 bin 99 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 2 bin 658 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, 251 kişin gözaltına alındı, bu kişilerden 10'u tutuklandı.

GÜNDEM İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan iki kişi tutuklandı

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama"

Ayrıca, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkına yönelik toplumsal barışı ve dayanışmayı tehdit eden, nefret, ayrımcılık ve aşağılama içeren 83 paylaşım tespit edildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılan 66 zanlıdan 40'ı gözaltına alındı, 3'ü ise yargılanmak üzere tutuklandı.

GÜNDEM İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı