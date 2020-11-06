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Gündem İçişleri duyurdu İzmirdeki depremle ilgili provokatif paylaşım yapan üç kişi tutuklandı
ANKARA

İçişleri duyurdu: İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşım yapan üç kişi tutuklandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında ekim ayında provokatif paylaşımda bulunan 8 bin 99 sosyal medya hesabı ile ilgili yasal işlem yapıldı. İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 66 kişi yakalandı, 3 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi Diğer
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 66 kişi yakalandı.
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 66 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekim ayında 8 bin 99 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 2 bin 658 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, 251 kişin gözaltına alındı, bu kişilerden 10'u tutuklandı.

İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan iki kişi tutuklandı
GÜNDEM
İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan iki kişi tutuklandı

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama"

Ayrıca, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkına yönelik toplumsal barışı ve dayanışmayı tehdit eden, nefret, ayrımcılık ve aşağılama içeren 83 paylaşım tespit edildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılan 66 zanlıdan 40'ı gözaltına alındı, 3'ü ise yargılanmak üzere tutuklandı.

İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı
GÜNDEM
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı

Emrah Apartmanı'ndan kötü haber
OYNAT 00:59
Emrah Apartmanı'ndan kötü haber
İzmir'de yıkılan binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi'ndeki Emrah Apartmanı'ndan bir kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı. Emrah Apartmanı enkazında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Aynı enkazdan 19 kişi sağ olarak kurtarılırken, ailelerin kayıp ihbarında da bulunulan 21 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.


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