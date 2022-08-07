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İçişleri: Eren Abluka-31 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Mardin’de 528 personelin katılımıyla Eren Abluka-31 operasyonu başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri: Eren Abluka-31 operasyonu başlatıldı
Foto: DHA.

İçişleri Bakanlığınca, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Mardin Bagok’ta “Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç” Operasyonu başlatıldı.

  • İçişleri Bakanlığınca PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla Mardin Bagok’ta “Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 528 personel 44 operasyonel tim görev alacak.

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