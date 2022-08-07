İçişleri: Eren Abluka-31 operasyonu başlatıldı

Kılıçdaroğlu'nun 'elektriği kesilen vatandaş' diye ziyaret ettiği şahıs konuştu: Bana vaatler verip yalan söylettiler kumpasa getirdiler elektriğim kesilmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamları ve kesintileriyle ilgili provokasyonu yine elinde patladı. Kılıçdaroğlu'nun üç ay önce elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, 'Bana vaatler verip yalan söylettiler kumpasa getirdiler elektriğim kesilmedi' diyerek türlü vaatlerle CHP'liler tarafından kandırıldığını itiraf etti. Öztürk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi. Öztürk, verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

