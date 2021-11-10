Gündem İçişlerinden Güven Huzur uygulaması 1111 suçlu yakalandı
ANKARA

İçişlerinden 'Güven Huzur' uygulaması: 1111 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 'Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Bu denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1111 kişi yakalanırken, hakkında kayıp ihbarı olan 7'si çocuk 21 kişi bulundu.

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Haber Merkezi DHA
İçişlerinden Güven Huzur uygulaması: 1111 suçlu yakalandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması amacıyla ülke genelinde dün eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı. Ülke genelinde, 8 bin 703 noktada, 56 bin 505 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile 230 dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, metruk binalar, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri, havaalanları güzergahları, alışveriş merkezleri (AVM) ile eğlence ve etkinlik yapılan fuar ve kutlama alanları denetlendi.

8 bin 68 metruk bina denetlendi

Uygulama kapsamında 8 bin 68 metruk bina ve 6 bin 725 park-bahçe kontrol edildi, 23 bin 68 umuma açık yer ile ilköğretim ve lise çevrelerinde tek sigara satışı yapılabilecek yerlerde denetimler yoğunlaştırıldı. Çeşitli suçlardan aranan 1111 kişi yakalandı, hakkında kayıp ihbarı olan 7’si çocuk 21 kişi bulundu. 489 kişiye adli/idari işlem uygulandı, 579 şüpheli gözaltına alındı, 46 umuma açık yerine ise işlem uygulandı.

Tek sigara satışı yapan 33 iş yerine işlem yapıldı

Çocuk ve gençlerin korunması amacıyla ilköğretim ve lise çevrelerinde gerçekleşen denetimlerde, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a aykırı hareket eden 33 iş yerine, tek dal sigara satışından dolayı işlem yapıldı.

816 araç trafikten men edildi

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında, 178 bin 515 araç kontrol edildi, 7 bin 215 araca işlem yapıldı, 816 araç trafikten men edildi, 264 aranan araç tespit edildi.

Uygulamalarda, ruhsatsız tabanca, kesici delici aletler ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 1120 paket kaçak sigara, 171 bin 160 makaron, 130 bin 668 kilo kaçak tütün ile 199 tarihi eser ele geçirildi, 329 devre mülk-devre tatil sektöründe faaliyet yürüten işletme de denetlendi.


İstanbul'da 'Türkiye Güven Huzur' asayiş uygulaması
GÜNDEM
İstanbul'da 'Türkiye Güven Huzur' asayiş uygulaması

FOTOĞRAF 4
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Kent genelinde yapılan uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonu ile Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Foto Film, Deniz Limanı ile Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor.
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Uygulama çerçevesinde Taksim Meydanı, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, alışveriş merkezleri gibi şehrin pek çok yerinde şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama yapılıyor.
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Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında trafik kontrolleri de yapılırken polis helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor.
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Uygulamaya Türkiye genelinde 50 bin polisin katıldığı ve çalışmanın 19.00'a kadar süreceği öğrenildi.
"Türkiye Güven Huzur-10" uygulaması
Türkiye genelinde 10'uncusu gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, kentin 39 ilçesinde polis ekiplerince denetimler yapılıyor.


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