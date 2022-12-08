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ANKARA

İcra yoluyla görüşmeyi kaldırdık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, icra yoluyla çocukların anne-baba ile görüşmesini kaldırdıklarını söyledi. Bozdağ, “Çocuklarla aileler arasında anne-baba ile çocuk arasında dramlar yaşanıyordu. İcra ile çocukların anne babayla görüşmesini kaldırdık. 242 noktada çocuklarla ilgili uygulamayı başlattık” dedi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
İcra yoluyla görüşmeyi kaldırdık
​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, icra yoluyla çocukların boşanmış anne babalarıyla görüşmesi uygulamasına son verdiklerini belirterek, “Şu ana kadar 242 noktada çocuklarla ilgili bu uygulamayı başlattık” dedi. Bakan Bozdağ, gelecek yıl sonuna kadar Türkiye genelinde bu uygulamanın hayata geçirileceğini söyledi.

KADINI BİREY HALİNE GETİRDİK

Bakan Bozdağ, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Bozdağ, şunları kaydetti: “Türk Ceza Kanunu’nda, kadına karşı işlenen cinsel içerikli suçlar ‘Adabı umumiye ve nizamı aile aleyhinde cürümler” bahsi altında düzenleniyordu. Ceza hukuku anlamında, cinsel içerikli suçları ‘cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar’ bahsi bölümü altında düzenleyip kadını birey hâline getiren reformu da burada beraber yaptık, biz yaptık.

ISRARLA TAKİBİ SUÇ SAYDIK

Kadın cinayetlerine karşı ayrım yapılmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirdik. Israrlı takibi ilk defa suç hâline getirdik ve bununla ilgili önemli bir adımı attık ve bu konu uygulamada devam etmektedir.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

  • İlk defa Çocuk Koruma Kanunu’nu çıkardık, Çocuk Koruma Kanunu’nu uygulamaya koyduk. Suça sürüklenen çocuklarımızla ilgili önemli adımlar attık. Çocuklar ve diğer kırılgan gruplarla ilgili adli süreçlerde onların örselenmemesi için tedbirler aldık. Adli görüşme odaları kurduk. Şu anda Türkiye’de 81 ilde 147 adliyede 152 tane adli görüşme odamız var. Suç mağduru çocuklar ve kırılgan gruplar suçun şüphelileriyle, failleriyle yüz yüze gelmeden, psikologlar, sosyologlar ve uzmanlar eşliğinde ve örselenmeden -onlarla ilgili- adli süreçler işletilmektedir.

242 NOKTADA BU UYGULAMAYI BAŞLATTIK

Çocuklar ile boşanmış aileler arasında, anne-baba ile çocuğun ilişki kurmasında büyük dramlar yaşanıyordu. Bir yandan polis, bir yandan jandarma, bir yandan icra memuru ama icra memurunun elinde bir kâğıt vardı, o kâğıdın üzerinde de çocuk yerine ‘teslime konu eşya’ yazıyordu. ‘Çocuğumla görüşeceğim’ diye para veriyorlardı, parası olmayan pek çok kişi de görüşme imkânından mahrum kalıyordu. İcrayla çocukların anne ve babalarıyla görüşme uygulamasına son verdik. Şu ana kadar 242 noktada çocuklarla ilgili bu uygulamayı başlattık, inşallah 2023’ün sonuna kadar bütün ülkemizde bu uygulamayı hayata geçireceğimizi buradan ifade etmek isterim.”

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