ICYF Başkanı Taha Ayhan: Daha iyi ve daha refah bir dünya için gençlerin gücüne inanıyoruz

ICYF Başkanı Taha Ayhan
Taha Ayhan, 20 Eylül’de de gençlere yönelik olarak gençlerin uluslararası başarılarını ve deneyimlerini paylaştığı oturuma katıldı.
“Irkçılık sınır tanımayan bir salgındır”
Ayhan burada yaptığı konuşmada ırkçılığın sınır tanımayan bir salgın olduğunu, her yaştan, kültürden, etnik kökenden, inançtan ve kökenden bireyleri etkilediğini belirterek, bunun BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 17 maddesinin gerçekleştirilmesindeki yolu tıkadığını söyledi. Covid-19 salgınıyla birlikte bu sorunun daha da arttığına dikkat çeken Ayhan, şöyle konuştu:
ICYF’in gençlerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde politika tartışmalarına katılımı için de bir dizi etkinlik düzenlediğini anlatan Ayhan, gençleri kendi topluluklarında ırkçılıkla mücadele etmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlayan atölye çalışmaları ve eğitim oturumları düzenlediklerini de aktardı.
“Irkçılıkla mücadelede kolektif çaba önemli”
ICYF Başkanı Taha Ayhan’ın son yıllarda ırkçılığın giderek arttığını, Yüce Kuran’ı Kerim’in yakıldığını, Filistin’e saldırıların devam ettiğini belirterek, “Yıllardır halen çözülemeyen sorunlar var. Bu sorunların el ele verilerek çözülebileceğine inanıyoruz” dedi.