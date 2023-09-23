ICYF Başkanı Taha Ayhan: Daha iyi ve daha refah bir dünya için gençlerin gücüne inanıyoruz

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yan etkinliği olarak düzenlenen toplantıda, ırkçılıkla mücadelede kolektif çabanın önemine işaret ederek, “ICYF olarak bu küresel sorunu etkili bir şekilde ele almak için diğer STK'lar, inanç liderleri ve hükümetlerle aktif olarak ortaklıklar kurmaktayız.

Diyalog ve barış içinde bir arada yaşamayı geliştirmek için tüm inanç topluluklarıyla el ele çalışmalar yapmaya kararlıyız.