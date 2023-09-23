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ICYF Başkanı Taha Ayhan: Daha iyi ve daha refah bir dünya için gençlerin gücüne inanıyoruz

Dünyanın zirvesinin bir araya geldiği BM Genel Kurulu 78. Oturumu görüşmelerinde “sürdürülebilirlik” ve “daha iyi bir dünya” başlıklarında görüşmeler yapılırken ICYF Başkanı Taha Ayhan da uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir dizi etkinliğe katıldı. Ayhan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yan etkinliği olarak düzenlenen toplantıda, ırkçılıkla mücadelede kolektif çabanın önemine işaret ederek, “ICYF olarak bu küresel sorunu etkili bir şekilde ele almak için diğer STK'lar, inanç liderleri ve hükümetlerle aktif olarak ortaklıklar kurmaktayız. Diyalog ve barış içinde bir arada yaşamayı geliştirmek için tüm inanç topluluklarıyla el ele çalışmalar yapmaya kararlıyız. Taahhüdümüz herkes için daha iyi ve refah elde etmeye kadar uzanıyor. Bunun için de anlamlı gençlik katılımının gücüne kesinlikle inanıyoruz” dedi.

13:15 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
ICYF Başkanı Taha Ayhan

ICYF Başkanı Taha Ayhan

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yan etkinliği olarak düzenlenen toplantıda, ırkçılıkla mücadelede kolektif çabanın önemine işaret ederek, “ICYF olarak bu küresel sorunu etkili bir şekilde ele almak için diğer STK'lar, inanç liderleri ve hükümetlerle aktif olarak ortaklıklar kurmaktayız.
Diyalog ve barış içinde bir arada yaşamayı geliştirmek için tüm inanç topluluklarıyla el ele çalışmalar yapmaya kararlıyız.
Taahhüdümüz herkes için daha iyi ve refah elde etmeye kadar uzanıyor. Bunun için de anlamlı gençlik katılımının gücüne kesinlikle inanıyoruz” dedi.

Dünyanın zirvesinin bir araya geldiği BM Genel Kurulu 78. Oturumu görüşmelerinde “sürdürülebilirlik” ve “daha iyi bir dünya” başlıklarında görüşmeler yapılırken ICYF Başkanı Taha Ayhan da uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir dizi etkinliğe katıldı. 18 Eylül'de
“Yenilikçi Ortaklıklar Yoluyla Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması”
oturumunda konuşmacı olan Taha Ayhan, 19 Eylül’de de “İklim Hareketinde Gençlerin Merkezi Rolü ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Taahhütlerinin Hızlandırılması” başlıklı oturumda gençler için daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğe ulaşmak amacıyla acil olarak küresel sorunlarda işbirliği geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Taha Ayhan, 20 Eylül’de de gençlere yönelik olarak gençlerin uluslararası başarılarını ve deneyimlerini paylaştığı oturuma katıldı.

ICYF Başkanı Ayhan, 21 Eylül’de ise BM Genel Kurulu’nun yan etkinliği olarak ICYF,
Dinler İçin Barış ve Uluslararası İşbirliği Örgütü ve Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi işbirliğiyle
düzenlenen “Herkes İçin Sürdürülebilir Bir Geleceğe Ulaşmak İçin İnanç Perspektifinden Irkçılığın Tüm Biçimlerinin Ortadan Kaldırılmasına Gençlerin Katılımı” başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

“Irkçılık sınır tanımayan bir salgındır”

Ayhan burada yaptığı konuşmada ırkçılığın sınır tanımayan bir salgın olduğunu, her yaştan, kültürden, etnik kökenden, inançtan ve kökenden bireyleri etkilediğini belirterek, bunun BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 17 maddesinin gerçekleştirilmesindeki yolu tıkadığını söyledi. Covid-19 salgınıyla birlikte bu sorunun daha da arttığına dikkat çeken Ayhan, şöyle konuştu:

“Bu zorlu zamanlarda gençlerin, olumlu değişimin arkasındaki itici güç olduğu ortaya çıktı.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmek ve ırkçılığı ortadan kaldırmaya yönelik önemli adımlar atmak için gençlerimizi harekete geçirmek zorunludur. Adaletin asil değerlerine bağlı, değişimin güçlü temsilcileri olarak ortaya çıkan genç neslimizin doğasında var olan olağanüstü potansiyeli tanımalıyız. Biz ICYF olarak, barış kültürünü, kapsayıcılığı ve tüm kültürlere ve inançlara saygıyı teşvik eden eylemlere gençlerin aktif olarak katılımını önemsiyoruz. Bunun için de ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gençlerin öncülüğünde dikkate değer kampanyalar düzenliyoruz.
Bu kampanyalar, farkındalığı artırmak ve hoşgörüyü geliştirmek için sosyal medyanın, sanatın ve toplumsal desteğin gücünü birleştiriyor.
Genç savunucularımız seslerini duyurmak, kişisel hikayelerini paylaşmak ve ırkçılık karşıtı girişimlere destek sağlamak için dijital platformları kullanıyor. Sanat, müzik ve sözlü ifadeler de dahil olmak üzere yaratıcı ifadeler aracılığıyla, farklı kitlelerle etkileşime geçiyor, stereotiplere meydan okuyor ve anlayışı geliştiriyorlar.”

ICYF’in gençlerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde politika tartışmalarına katılımı için de bir dizi etkinlik düzenlediğini anlatan Ayhan, gençleri kendi topluluklarında ırkçılıkla mücadele etmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlayan atölye çalışmaları ve eğitim oturumları düzenlediklerini de aktardı.


“Irkçılıkla mücadelede kolektif çaba önemli”

ICYF Başkanı Taha Ayhan’ın son yıllarda ırkçılığın giderek arttığını, Yüce Kuran’ı Kerim’in yakıldığını, Filistin’e saldırıların devam ettiğini belirterek, “Yıllardır halen çözülemeyen sorunlar var. Bu sorunların el ele verilerek çözülebileceğine inanıyoruz” dedi.

Irkçılıkla mücadelede kolektif çabanın önemini vurgulayan Taha Ayhan, “ICYF olarak bu küresel sorunu etkili bir şekilde ele almak için diğer STK'lar, inanç liderleri ve hükümetlerle aktif olarak ortaklıklar kurmaktayız. Diyalog ve barış içinde bir arada yaşamayı geliştirmek için tüm inanç topluluklarıyla el ele çalışmalar yapmaya kararlıyız.
Taahhüdümüz, herkes için daha iyi ve daha refah bir dünya elde etmeye kadar uzanıyor.
Gençlerin öncülüğündeki kampanyalarımız, politika tartışmalarımız, koalisyonlarımız, yayınlarımız, çalıştaylarımız ve ırkçılıkla etkili bir şekilde mücadele etmeye yönelik kolektif çabalarımızın da gösterdiği gibi, anlamlı gençlik katılımının gücüne kesinlikle inanıyoruz” dedi.

ICYF Başkanı Ayhan: Gençliğin ilerlemesi için verilen sarsılmaz destek örnek oluyor
ICYF Başkanı Ayhan: Gençliğin ilerlemesi için verilen sarsılmaz destek örnek oluyor

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Kazan Küresel Zirvesi 2023'te yaptığı konuşmada, ''Son iki yılda atılan adımlar, Tataristan Cumhuriyeti'nin işbirlikçi eylemleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı gençliğinin ilerlemesi için ICYF programlarına aktarılan sarsılmaz destek, kararlılığın işaretleri ve etkili işbirliğinin bir örneği olarak duruyor'' açıklamasında bulundu. Kazan İİT Gençlik Başkenti 2022 Uluslararası Programına da değinen Ayhan, ''Bu önemli olayın mirası bize ilham vermeye devam ediyor; ileriye doğru ilerleme ve topluluklarımızda ve ötesinde olumlu değişimi teşvik etme kararlılığımızı güçlendiriyor'' ifadelerini kullandı.

ICYF Başkanı Taha Ayhan: Deprem sonrasında Türkiye dost ülkeleri keşfetti
ICYF Başkanı Taha Ayhan: Deprem sonrasında Türkiye dost ülkeleri keşfetti

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği işbirliğiyle, New York’taki Türkevi’nde etkinlik düzenlendi. Toplantıda Türk insani yardım diplomasisi ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası toparlanmada gençlerin rolü ele alındı. ICYF Başkanı Taha Ayhan, tüm dünyanın hükümet ve yardım kuruluşlarının ortak eylemlerine tanık olduğunu belirterek, "Türkiye dostluk bağlarını ve yanında duran ülkeleri keşfetti" dedi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal ise depremlerin büyüklüğü, etki alanının boyutu ve etkilenen nüfus açısından benzeri görülmemiş bir felaket olduğunu vurgulayarak, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri de dahil olmak üzere 122'den fazla ülke cömertçe yardım teklifinde bulundu ve 90 ülke arama ve kurtarma ekipleri gönderdi. Bu kritik noktada, birçok genç gönüllülüğün en iyi örneklerini sergiledi. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.



#Taha Ayhan
#ICYF Başkanı
#BM
#İslam İşbirliği Gençlik Forumu
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