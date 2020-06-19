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TÜRKİYE EKONOMİSİ

ICYF Başkanı Taha Ayhan: Pandemi sürecinde dünyada 7.6 milyon gence ulaştık ​

ICYF Başkanı Taha Ayhan: Pandemi sürecinde dünyada 7.6 milyon gence ulaştık

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (OIC) gençlik kuruluşu olan İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Pandemi sürecinde ICYF’in tüm çalışmalarını online olarak yaptığını duyuran Ayhan, bu süreçte yapılan etkinliklerin 7.6 milyon kişiye ulaştığını, 2500 gencin de interaktif olarak programlara katıldığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taha Ayhan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Taha Ayhan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

ICYF’te başkanlığa gelmesinin ardından hızlı bir gelişim ve dönüşüme giren kurumun bu süre zarfında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında görüşmede bilgi veren Taha Ayhan, 1,5 yılda personel istihdamının iki kat, faaliyetlerin ise 4 kat arttığını söyledi.

Üniversitelerde Model İİT kulüpleriyle teşkilatlanmaya başladıklarını belirten Ayhan, şu anda 26 ülkede 67 Model İİT kulübünün kurulduğunu, 37 ülkede ise 117 üniversitede kuruluş aşamasında olduğunu açıkladı.

Dünya çapında 400’ün üzerinde uluslararası gençlik sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine değinen Ayhan, girişimciler, yatırımcılar, genç işadamları, kanaat önderleri ve sanatçılar gibi toplumsal önderler ile gençleri buluşturduklarını belirtti.

“Pandemi sürecinde dünyada 7.6 milyon gence ulaştık”

Pandemi sürecinde ICYF’in tüm çalışmalarını online olarak yaptığını duyuran Ayhan, bu süreçte yapılan etkinliklerin 7.600.000’den fazla kişiye ulaştığını, 2500 gencin de interaktif olarak programlara katıldığını söyledi.

Dünyadaki gençlerin bir çok alanda olduğu gibi diplomasi alanında da gelişimine imkan sağlamak için hem yerelde, hem de internet platformlarında çalışmalar yaptıklarını aktaran Taha Ayhan, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarla daha yakın çalıştıklarını belirtti.

Filistin ve Kıbrıs’a özel önem veriyoruz

Dünyadaki Müslüman gençlerin çatı kurumu olan ICYF’in özel ilgi gösterdiği bölgelerden birinin Filistin, diğerinin de Kıbrıs olduğu konusuna değinen Ayhan, Filistin yönetimi ile yakın çalıştıklarını söyledi.

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