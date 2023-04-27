ICYF Başkanı Taha Ayhan: Deprem sonrasında Türkiye dost ülkeleri keşfetti

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği işbirliği ile Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Gençlik Forumu kapsamında New York’taki Türkevi’nde düzenlenen toplantıda Türk insani yardım diplomasisi ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası toparlanmada gençlerin rolü ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ICYF Başkanı Taha Ayhan, Türkiye’de yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında tüm dünyanın hükümet ve yardım kuruluşlarının ortak eylemlerine tanık olduğunu anımsattı. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye insani yardım gelmesinin de memnuniyetle karşılandığını belirten Ayhan, "Türkiye, dostluk bağlarını ve yanında duran ülkeleri keşfetti. Bu, Türkiye'nin insani diplomasisini öne çıkarırken, gençlere dünyanın hala yaşanacak bir yer olduğu konusunda güvence verdi" dedi.

'Depremzedelere destek için seferber olduk'

Gençlerin rehabilitasyon sürecine katılımının, felaketin ardından toparlanmaya yardımcısı olan en önemli katkılardan biri olduğunu ifade eden Taha Ayhan, şöyle konuştu: "Bu, gençlerin insani diplomasiye katılımının önemini ve topluluklarına hizmet etme konusundaki kararlılıklarını vurguluyor. Gençler, farklı ulusal ve uluslararası kurtarma misyonlarıyla yakın işbirliği içinde çalıştılar, yardım dağıttılar, fon topladılar, sosyal medyada farkındalık kampanyalarını desteklediler ve ailelere mümkün olan her türlü desteği sundular. ICYF olarak bizler de gerek personelimizle gerekse gönüllülerimizle deprem felaketinden etkilenenlere destek sağlamak için seferber olduk.”

'Gençlerin sosyal ihtivası ihya oldu'

Ayhan, insani yardım diplomasisinin hükümetler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki küresel işbirliğini güçlendirdiğini vurgulayarak, “Türkiye örneğinde, insani yardım diplomasisinin özellikle de gençleri bu girişimlere aktif ve yaratıcı bir şekilde dahil ederek yardımların etkinliğini ve sosyal ihtivasını nasıl artırdığına ilk elden tanık olduk" dedi. Gençlerin insani diplomasiye katılım potansiyelini artırmak için tavsiyelerde de bulunan Ayhan, afete hazırlık, müdahale ve iyileştirme konularında gençlerin eğitilmesine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini anlattı.

"Gençler çalışmalarda ön safhadaydı'

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal da Türkiye'nin BM gençlik girişimlerine katılımının hem ülke içinde hem de küresel ölçekte gençlerin refahını ve güçlenmesini destekleme taahhüdünü yansıttığını söyledi. Önal, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyüklüğü, etki alanının boyutu ve etkilenen nüfus açısından benzeri görülmemiş bir felaket olduğunu vurgulayan Önal, "Felaketin büyüklüğünü göz önünde bulunduran Türkiye, ulusal arama kurtarma çabalarını desteklemek ve sahadaki ihtiyaçlara cevap vermek için derhal acil yardım çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri de dahil olmak üzere 122'den fazla ülke cömertçe yardım teklifinde bulundu ve 90 ülke arama ve kurtarma ekipleri gönderdi. Bu kritik noktada, birçok genç gönüllülüğün en iyi örneklerini sergiledi, ön cephede yardım ve kurtarma çalışmalarında yer aldı. New York'ta depremzedeler için yürütülen yardım toplama çalışmalarında da gençlerimiz aktif olarak yer aldı. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu. Önal, dünyayı daha adil, hakkaniyetli ve müreffeh bir yer haline getirmek için gençliğe inandıklarını belirtti.

Etkinlikte açılış konuşmalarının ardından, İİT'nin BM nezdinde Daimi Gözlemcisi Hameed Opeloyeru ile Pakistan'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Mohammed Amir Khan da birer konuşma yaptı. Etkinlik daha sonra, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, ICYF ve Genç MÜSİAD'dan temsilcilerin yer aldığı panel ile devam etti.







